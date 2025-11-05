بمليارات الدولارات.. مصر تعلن عن امتلاكها ثروة كبيرة

Advertisement

كشفت مصر عن امتلاكها ثروة استراتيجية ضخمة من الرمال البيضاء تُعدّ المادة الأساسية في صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدة أنها تعمل على توظيف هذا المورد الحيوي في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، أحد أبرز محركات التنمية المستدامة في البلاد.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة النظيفة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك احتياطيًا وفيرًا من الرمال البيضاء في مناطق مثل أبو زنيمة ووادي الدخل وأبو الدرج. وفي خطوة لحماية هذه الثروة، حظرت الحكومة تصدير خام الرمال البيضاء بموجب القرار رقم 269 لسنة 2025 لضمان استثماره داخل البلاد.وتتمتع مصر بمقومات طبيعية مميزة تجعلها من أكثر دول العالم جذبًا للاستثمار في الطاقة الشمسية، إذ يتراوح الإشعاع الشمسي السنوي بين 2000 و3200 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع. كما تدعم الدولة هذا التوجّه عبر التعليم المهني، من خلال 20 مدرسة صناعية تُدرّس برنامج تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في 11 محافظة من بينها والإسكندرية وأسوان.وتشكل القوة العاملة ، البالغ عددها نحو 29.9 مليون فرد في عام 2024، ركيزة رئيسية لهذا التوجّه، حيث يعمل نحو 3.9 ملايين شخص في الصناعات التحويلية، ما يعزز قدرة البلاد على توطين الصناعات الخضراء.ولتشجيع الاستثمارات، أطلقت الحكومة حزمة حوافز مالية وضريبية، أبرزها تخفيضات جمركية وإعفاءات في رسوم تأسيس الشركات، إضافة إلى حوافز ضريبية تصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات المقامة في مناطق اقتصادية محددة مثل قناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة، و30% في باقي المحافظات.ويشهد السوق المصري حاليًا نشاطًا متسارعًا في إنشاء مصانع للطاقة الشمسية، من أبرزها مصنع "اليو بيراميدز" الصيني، الأول من نوعه في وأفريقيا، ومصنع "إيليت سولار" باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار لإنتاج خلايا شمسية بقدرة 1.85 جيجاوات سنويًا، إضافة إلى مشاريع مشتركة مثل "الطاقة العربي السويدي" و"صن ريف سولار" التي تعمل على إنشاء مجمع صناعي في السخنة بقدرة إنتاجية ضخمة.وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للطاقة النظيفة، بما يرسّخ أمنها الطاقي ويزيد من تنافسيتها الاقتصادية على المدى البعيد. (روسيا اليوم)