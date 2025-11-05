26
عربي-دولي
رئيسة البرلمان الألماني: بلادنا أصبحت بيت دعارة لأوروبا
Lebanon 24
05-11-2025
|
09:13
دعت رئيسة
البرلمان
الألماني
يوليا كلوكنر
إلى فرض حظر شامل على البغاء في البلاد، ورأت أنّ "
ألمانيا
تحولت إلى بيت دعارة لأوروبا، وأن القوانين الحالية لا تُوفّر الحماية الكافية للمرأة".
وقالت كلوكنر: "أنا على قناعة تامة بحظر الدعارة وبيع الجنس في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها من أبواب الرزق ليس فقط سخيفًا، بل هو إهانة وتحقير للمرأة. لا يوجد تدريب مهني ولا طلابي في هذا المجال". (روسيا اليوم)
