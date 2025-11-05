رئيسة البرلمان الألماني: بلادنا أصبحت بيت دعارة لأوروبا

Advertisement

دعت رئيسة الألماني إلى فرض حظر شامل على البغاء في البلاد، ورأت أنّ " تحولت إلى بيت دعارة لأوروبا، وأن القوانين الحالية لا تُوفّر الحماية الكافية للمرأة".وقالت كلوكنر: "أنا على قناعة تامة بحظر الدعارة وبيع الجنس في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها من أبواب الرزق ليس فقط سخيفًا، بل هو إهانة وتحقير للمرأة. لا يوجد تدريب مهني ولا طلابي في هذا المجال". (روسيا اليوم)