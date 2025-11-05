فنانة من أصول سورية.. من هي راما دواجي السيدة الأولى لنيويورك؟

Advertisement

فاز زهران ممداني في انتخابات بلدية ، ليصبح أول مسلم يتولى منصب عمدة المدينة، وأصغر من يشغل هذا المنصب منذ أكثر من مئة عام، في حدث وُصف بأنه محطة تاريخية في مسار التحول السياسي والاجتماعي في واحدة من أكثر المدن تنوعًا في .وفي خطاب النصر الذي ألقاه مساء الثلاثاء، شكر ممداني زوجته دوّاجي علنًا، قائلاً: "لا يوجد أحد أفضل أن يكون بجانبي في هذه اللحظة وفي كل لحظة".راما دوّاجي، الفنانة الأميركية التي نشأت في دبي، باتت محط أنظار الإعلام بعد فوز زوجها. ولدت في هيوستن لعائلة من ، وانتقلت إلى دبي في طفولتها، ما منحها خلفية ثقافية غنية انعكست في أعمالها الفنية التي تدمج بين الهوية والانتماء والسياسة. درست الفنون الإعلامية في كومنولث، ثم نالت الماجستير في الرسم من كلية الفنون البصرية في نيويورك، وتقيم اليوم في حيث تعمل كفنانة متعددة التخصصات.تستخدم دوّاجي فنها كمنبر للتعبير عن قضايا إنسانية واجتماعية، من بينها التضامن مع وأزمة الجوع في غزة، ويتابعها أكثر من 170 ألف شخص على "إنستغرام"، حيث تركز محتواها على الفن والرسائل الهادفة بعيدًا عن الحياة السياسية لزوجها.التقت دوّاجي بممداني عام 2021 عبر تطبيق للمواعدة، وجمعتهما قيم مشتركة ورؤية إنسانية قريبة. أُعلن خطوبتهما في دبي، وتزوجا مطلع عام 2025 في نيويورك قبل إقامة احتفال عائلي في أوغندا، مسقط رأس ممداني.ورغم صعود زوجها السياسي اللافت، تفضل دوّاجي البقاء خلف الكواليس، إذ نادرًا ما ظهرت في فعاليات الحملة ، لكنها ساهمت في تصميم الهوية البصرية لحملة ممداني الانتخابية، وشاركت في الاحتفال بفوزه التاريخي. (العربية)