عربي-دولي

قد يؤثر على الأرض.. النشاط الشمسي اليوم "مرتفع جدًا"

Lebanon 24
05-11-2025 | 09:36
حذّر مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من ارتفاع غير مسبوق في النشاط الشمسي اليوم الأربعاء، عقب رصد توهج شمسي قوي من الفئة "X" مساء أمس استمرّ نحو 36 دقيقة.
وأوضح المختبر في بيان أن مستوى النشاط الشمسي قد يكون مرتفعًا جدًا في 5 تشرين الثاني، ما قد ينعكس بتأثيرات مغناطيسية واضحة على الأرض.

وكان مدير المختبر، سيرغي بوغاتشيف، قد أشار إلى أن التوهج بلغ ذروته عند الساعة 20:34 بتوقيت موسكو، ووصل إلى مستوى X1.8، وهو الأقوى منذ نحو خمسة أشهر.

يُذكر أن التوهجات الشمسية تُصنّف إلى خمس فئات تصاعدية (A، B، C، M، X) وفقًا لشدة الأشعة السينية المنبعثة منها، حيث تمثّل الفئة X الأعلى طاقة.

وقد تؤدي هذه الظواهر إلى عواصف مغناطيسية تتسبب باضطرابات في أنظمة الاتصالات والطاقة والملاحة، فضلًا عن تأثيرها على هجرة الطيور وسلوك الحيوانات. (روسيا اليوم)
