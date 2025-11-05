قد يؤثر على الأرض.. النشاط الشمسي اليوم "مرتفع جدًا"

Advertisement

حذّر مختبر الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من ارتفاع غير مسبوق في النشاط الشمسي اليوم الأربعاء، عقب رصد توهج شمسي قوي من الفئة "X" مساء أمس استمرّ نحو 36 دقيقة.وأوضح المختبر في بيان أن مستوى النشاط الشمسي قد يكون مرتفعًا جدًا في 5 تشرين الثاني، ما قد ينعكس بتأثيرات مغناطيسية واضحة على الأرض.وكان مدير المختبر، بوغاتشيف، قد أشار إلى أن التوهج بلغ ذروته عند الساعة 20:34 بتوقيت ، ووصل إلى مستوى X1.8، وهو الأقوى منذ نحو خمسة أشهر.يُذكر أن التوهجات الشمسية تُصنّف إلى خمس فئات تصاعدية (A، B، C، M، X) وفقًا لشدة الأشعة السينية المنبعثة منها، حيث تمثّل الفئة X الأعلى طاقة.وقد تؤدي هذه إلى عواصف مغناطيسية تتسبب باضطرابات في أنظمة الاتصالات والطاقة والملاحة، فضلًا عن تأثيرها على هجرة الطيور وسلوك الحيوانات. (روسيا اليوم)