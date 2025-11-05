الحكم في ألمانيا على ممرض بالمُؤبد... قتل 10 أشخاص خلال عمله!

Advertisement

ذكرت وكالة بأن محكمة في مدينة آخن غربي أصدرت حكما بالسجن على ممرض بتهمة قتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين.وقام الممرض الذي يبلغ من العمر 44 عاما بحقن مرضى في وحدة رعاية بحقن مميتة، وارتكب جرائمه بين عامي 2023 و2024 أثناء عمله في مستشفى في مدينة فورسلن، لأنّه كان يبحث عن الهدوء والسكينة خلال مناوبته الليلية. (روسيا اليوم)