عربي-دولي

الحكم في ألمانيا على ممرض بالمُؤبد... قتل 10 أشخاص خلال عمله!

Lebanon 24
05-11-2025 | 09:47
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية بأن محكمة في مدينة آخن غربي ألمانيا أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة على ممرض بتهمة قتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين.
وقام الممرض الذي يبلغ من العمر 44 عاما بحقن مرضى في وحدة رعاية بحقن مميتة، وارتكب جرائمه بين عامي 2023 و2024 أثناء عمله في مستشفى في مدينة فورسلن، لأنّه كان يبحث عن الهدوء والسكينة خلال مناوبته الليلية. (روسيا اليوم)
 
 
 
