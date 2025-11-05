Advertisement

إقتصاد

ترامب: الإغلاق الحكومي يُؤثّر على سوق الأسهم قليلاً

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1438440-638979599053611817.png
Doc-P-1438440-638979599053611817.png photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال وليمة إفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إنّ "الإغلاق الحكومي يُؤثّر على سوق الأسهم قليلا".
مواضيع ذات صلة
وزير النقل الأيركي: الإغلاق الحكومي يؤثر على قدرتنا على توفير العدد المناسب من المراقبين الجويين
lebanon 24
05/11/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر الإغلاق الحكومي على رواتب الرئيس وأعضاء الكونغرس الأميركي؟
lebanon 24
05/11/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مستعد لتمويل برنامج الإعانات الغذائية في أميركا خلال فترة الإغلاق الحكومي
lebanon 24
05/11/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يدعو الجمهوريين إلى تغيير قواعد التصويت في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي رغم اعتراض الديمقراطيين
lebanon 24
05/11/2025 19:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

دونالد ترامب

مجلس الشيوخ

الجمهوري

دونالد

