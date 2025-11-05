أردوغان: وصلنا إلى مفترق طرق جديد في المسار الذي سيقودنا إلى تركيا خالية من الإرهاب

قال الرئيس ، إنّ " دخلت مرحلة جديدة في جهود إنهاء الصراع مع الفصائل ".

وأشار إلى "انفتاحه على فكرة منح زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون أوجلان فرصة لإلقاء كلمة في ".



وأضاف أردوغان: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق طرق جديد في المسار الذي سيقودنا إلى تركيا خالية من الإرهاب، على الجميع أن يبادروا ويقوموا بدورهم. نعتبر أنّه من المهم للغاية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون استبعاد أي أحد، وإتاحة الآراء المختلفة حتى لو كانت معارضة". (العربية)