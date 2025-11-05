Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: وصلنا إلى مفترق طرق جديد في المسار الذي سيقودنا إلى تركيا خالية من الإرهاب

Lebanon 24
05-11-2025 | 10:43
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ "تركيا دخلت مرحلة جديدة في جهود إنهاء الصراع مع الفصائل الكردية".
وأشار أردوغان إلى "انفتاحه على فكرة منح زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون عبد الله أوجلان فرصة لإلقاء كلمة في البرلمان".

وأضاف أردوغان: "يبدو أننا وصلنا إلى مفترق طرق جديد في المسار الذي سيقودنا إلى تركيا خالية من الإرهاب، على الجميع أن يبادروا ويقوموا بدورهم. نعتبر أنّه من المهم للغاية الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون استبعاد أي أحد، وإتاحة التعبير عن الآراء المختلفة حتى لو كانت معارضة". (العربية)
