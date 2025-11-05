Advertisement

عربي-دولي

فضيحة جديدة: "كلمة المرور" في متحف اللوفر يصعب تصديقها!

Lebanon 24
05-11-2025 | 15:10
كشف تقرير لصحيفة ليبراسيون أن أنظمة الأمن السيبراني في متحف اللوفر كانت ضعيفة بشكل لافت، حيث كانت كلمة مرور نظام كاميرات المراقبة ببساطة "LOUVRE"، فيما استخدم نظام آخر كلمة "THALES"، ما أثار موجة سخرية واسعة.
ويأتي ذلك بعد حادثة السطو التي جرت في 18 أكتوبر، وأسفرت عن سرقة مجوهرات ملكية تقدَّر قيمتها بحوالى 102 مليون دولار. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الثغرات سهّلت العملية، إلا أن مراجعات أمنية سابقة وصفت حماية أنظمة المتحف بأنها "بدائية".

أما عملية السرقة نفسها فكانت سريعة وغير احترافية بالكامل، إذ استخدم اللصوص رافعة مسروقة لدخول قاعة العرض وفرّوا خلال دقائق، تاركين أدوات خلفهم، فيما وصفت مدعية باريس منفذي العملية بأنهم "مجرمون عاديون وليسوا عصابة منظمة".
 
