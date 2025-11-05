28
عربي-دولي
فضيحة جديدة: "كلمة المرور" في متحف اللوفر يصعب تصديقها!
Lebanon 24
05-11-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لصحيفة ليبراسيون أن أنظمة الأمن السيبراني في متحف اللوفر كانت ضعيفة بشكل لافت، حيث كانت كلمة مرور نظام كاميرات المراقبة ببساطة "LOUVRE"، فيما استخدم نظام آخر كلمة "THALES"، ما أثار موجة سخرية واسعة.
ويأتي ذلك بعد حادثة السطو التي جرت في 18 أكتوبر، وأسفرت عن سرقة مجوهرات ملكية تقدَّر قيمتها بحوالى 102 مليون دولار. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الثغرات سهّلت العملية، إلا أن مراجعات أمنية سابقة وصفت حماية أنظمة المتحف بأنها "بدائية".
أما عملية السرقة نفسها فكانت سريعة وغير احترافية بالكامل، إذ استخدم اللصوص رافعة مسروقة لدخول قاعة
العرض
وفرّوا خلال دقائق، تاركين أدوات خلفهم، فيما وصفت مدعية
باريس
منفذي العملية بأنهم "مجرمون عاديون وليسوا عصابة منظمة".
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
16:59 | 2025-11-05
05/11/2025 04:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
16:43 | 2025-11-05
05/11/2025 04:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
16:27 | 2025-11-05
05/11/2025 04:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:31 | 2025-11-05
05/11/2025 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
