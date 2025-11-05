28
عربي-دولي
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مسؤول في الخارجية
الإيرانية
إن النفوذ
الإيراني
في المنطقة شهد تغيّرات واضحة بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضح حسين جابري أنصاري، مستشار
وزارة الخارجية
والمدير العام لوكالة «إيرنا»، أن عدم الاعتراف بهذه المتغيرات لا يخدم السياسة الخارجية ولا المصالح الوطنية.
وأشار إلى أن التطورات في
لبنان
وسوريا وسائر المنطقة أدت إلى تبدّل طبيعة حضور
إيران
الإقليمي، موضحًا أن بعض الجوانب شهدت تكيفًا إيجابيًا مع الواقع الجديد.
وقال أنصاري إن المرحلة الحالية تتطلّب ترميم الثقة داخل إيران بين الشعب والنظام، واعتبار ذلك مسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية والمذهبية، بهدف تعزيز
الجبهة
الداخلية ومكانة إيران الإقليمية.
وفي سياق آخر، كشف أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي سبقت الحرب
الإسرائيلية
الأخيرة على إيران، شهدت مشاركة جدية من الجانب الإيراني، مؤكدًا أنها لم تكن شكلية أو لمجرد القيام بالواجب السياسي.
