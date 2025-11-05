إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟

Advertisement

قال مسؤول في الخارجية إن النفوذ في المنطقة شهد تغيّرات واضحة بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضح حسين جابري أنصاري، مستشار والمدير العام لوكالة «إيرنا»، أن عدم الاعتراف بهذه المتغيرات لا يخدم السياسة الخارجية ولا المصالح الوطنية.وأشار إلى أن التطورات في وسوريا وسائر المنطقة أدت إلى تبدّل طبيعة حضور الإقليمي، موضحًا أن بعض الجوانب شهدت تكيفًا إيجابيًا مع الواقع الجديد.وقال أنصاري إن المرحلة الحالية تتطلّب ترميم الثقة داخل إيران بين الشعب والنظام، واعتبار ذلك مسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية والمذهبية، بهدف تعزيز الداخلية ومكانة إيران الإقليمية.وفي سياق آخر، كشف أن المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي سبقت الحرب الأخيرة على إيران، شهدت مشاركة جدية من الجانب الإيراني، مؤكدًا أنها لم تكن شكلية أو لمجرد القيام بالواجب السياسي.