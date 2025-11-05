Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:27
A-
A+

Doc-P-1438557-638979823594981104.jpg
Doc-P-1438557-638979823594981104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، تسلّم إسرائيل عبر الصليب الأحمر لنعش أحد الرهائن القتلى في غزة.
Advertisement

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "تسلّمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر نعش أحد الرهائن القتلى الذي سُلِّم لقوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة. ومن هناك سيُنقل إلى إسرائيل، حيث سيتم استقباله في مراسم عسكرية بحضور الحاخام العسكري".

وأضاف البيان أنه "بعد ذلك، سيُنقل إلى المعهد الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد استكمال إجراءات التعرف الرسمي على الجثمان، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".

واختتم البيان بالقول: "تم إبلاغ جميع عائلات الرهائن القتلى بالأمر، وفي هذه اللحظات الصعبة قلوبنا معهم. يستمر الجهد لإعادة جميع الرهائن دون توقف حتى استعادة آخرهم".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعيد جثماني رهينتين من غزة
lebanon 24
06/11/2025 03:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيّارات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
lebanon 24
06/11/2025 03:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مركبات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
lebanon 24
06/11/2025 03:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سنسلّم جثمان رهينة إسرائيلي الليلة
lebanon 24
06/11/2025 03:31:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

المعهد الوطني

الصليب الأحمر

وزارة الصحة

الإسرائيلي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-11-05
16:43 | 2025-11-05
15:47 | 2025-11-05
15:31 | 2025-11-05
15:19 | 2025-11-05
15:17 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24