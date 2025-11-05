تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة

Advertisement

أعلن ، مساء الأربعاء، تسلّم عبر لنعش أحد الرهائن القتلى في غزة.وقال مكتب نتنياهو في بيان: "تسلّمت إسرائيل عبر الأحمر نعش أحد الرهائن القتلى الذي سُلِّم لقوة من الجيش وجهاز الشاباك داخل . ومن هناك سيُنقل إلى إسرائيل، حيث سيتم استقباله في مراسم عسكرية بحضور الحاخام العسكري".وأضاف البيان أنه "بعد ذلك، سيُنقل إلى للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد استكمال إجراءات التعرف الرسمي على الجثمان، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".واختتم البيان بالقول: "تم إبلاغ جميع عائلات الرهائن القتلى بالأمر، وفي هذه اللحظات الصعبة قلوبنا معهم. يستمر الجهد لإعادة جميع الرهائن دون توقف حتى استعادة آخرهم".(سكاي نيوز)