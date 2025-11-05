28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو
، مساء الأربعاء، تسلّم
إسرائيل
عبر
الصليب الأحمر
لنعش أحد الرهائن القتلى في غزة.
Advertisement
وقال مكتب نتنياهو في بيان: "تسلّمت إسرائيل عبر
الصليب
الأحمر نعش أحد الرهائن القتلى الذي سُلِّم لقوة من الجيش
الإسرائيلي
وجهاز الشاباك داخل
قطاع غزة
. ومن هناك سيُنقل إلى إسرائيل، حيث سيتم استقباله في مراسم عسكرية بحضور الحاخام العسكري".
وأضاف البيان أنه "بعد ذلك، سيُنقل إلى
المعهد الوطني
للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد استكمال إجراءات التعرف الرسمي على الجثمان، سيتم إبلاغ العائلة رسميا".
واختتم البيان بالقول: "تم إبلاغ جميع عائلات الرهائن القتلى بالأمر، وفي هذه اللحظات الصعبة قلوبنا معهم. يستمر الجهد لإعادة جميع الرهائن دون توقف حتى استعادة آخرهم".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعيد جثماني رهينتين من غزة
Lebanon 24
إسرائيل تستعيد جثماني رهينتين من غزة
06/11/2025 03:31:45
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيّارات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سيّارات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
06/11/2025 03:31:45
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مركبات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مركبات تابعة للصليب الأحمر في طريقها لتسلم جثمان رهينة إسرائيلي من غزة
06/11/2025 03:31:45
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: سنسلّم جثمان رهينة إسرائيلي الليلة
Lebanon 24
حماس: سنسلّم جثمان رهينة إسرائيلي الليلة
06/11/2025 03:31:45
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
المعهد الوطني
الصليب الأحمر
وزارة الصحة
الإسرائيلي
سكاي نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
16:59 | 2025-11-05
05/11/2025 04:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
16:43 | 2025-11-05
05/11/2025 04:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:31 | 2025-11-05
05/11/2025 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
15:19 | 2025-11-05
05/11/2025 03:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2025-11-05
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
16:43 | 2025-11-05
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
15:47 | 2025-11-05
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:31 | 2025-11-05
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:19 | 2025-11-05
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
15:17 | 2025-11-05
بعد فوز ممداني في نيويورك.. أول تعليق من ترامب
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24