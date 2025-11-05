هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"

Advertisement

(ذا إنترسبت)

كشفت مجلة أميركية أن منصة "يوتيوب" حذفت مئات المقاطع التي توثق انتهاكات الجيش في غزة والضفة الغربية، بعد إغلاق قنوات ثلاث منظمات فلسطينية حقوقية، استنادًا إلى الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي ، وفق ما نشره موقع "ذا إنترسبت".وبحسب التقرير، مارست ضغوطًا مباشرة على شركات التكنولوجيا للحد من انتشار المواد التي تُظهر جرائم الحرب ، ما أدى إلى حذف أكثر من 700 مقطع، بينها مواد توثق قصف المنازل وعمليات الإعدام الميداني، إضافة إلى فيلم عن أمهات ناجيات من الإبادة في غزة، ومقاطع توثّق لحظة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.كما أغلقت المنصة قنوات مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة، بينها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، رغم أن كثيرًا من هذه المواد ما يزال متاحًا على منصات أخرى مثل " " و"فيميو".وقالت "يوتيوب" إن الخطوة جاءت التزامًا بقوانين العقوبات الأميركية، بينما اعتبرت منظمات حقوقية أن الأمر يشكّل "عملية رقابة منظمة لإخفاء الأدلة الرقمية على جرائم الحرب".وصرّحت سارة ليا ويتسون، مديرة منظمة " الآن للعالم العربي"، بأن حذف هذا المحتوى "محاولة لطمس الحقيقة ومنع الرأي العام العالمي من مشاهدة ما يحدث على الأرض".وأضافت منظمات فلسطينية أنها ستتجه نحو منصات بديلة خارج الشركات الأميركية لضمان استمرار توثيق الانتهاكات.