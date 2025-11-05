Advertisement

عربي-دولي

هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1438563-638979830067067480.jpg
Doc-P-1438563-638979830067067480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مجلة أميركية أن منصة "يوتيوب" حذفت مئات المقاطع التي توثق انتهاكات الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، بعد إغلاق قنوات ثلاث منظمات فلسطينية حقوقية، استنادًا إلى العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نشره موقع "ذا إنترسبت".
Advertisement

وبحسب التقرير، مارست واشنطن ضغوطًا مباشرة على شركات التكنولوجيا للحد من انتشار المواد التي تُظهر جرائم الحرب الإسرائيلية، ما أدى إلى حذف أكثر من 700 مقطع، بينها مواد توثق قصف المنازل وعمليات الإعدام الميداني، إضافة إلى فيلم عن أمهات ناجيات من الإبادة في غزة، ومقاطع توثّق لحظة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

كما أغلقت المنصة قنوات مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة، بينها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، رغم أن كثيرًا من هذه المواد ما يزال متاحًا على منصات أخرى مثل "فيسبوك" و"فيميو".

وقالت "يوتيوب" إن الخطوة جاءت التزامًا بقوانين العقوبات الأميركية، بينما اعتبرت منظمات حقوقية أن الأمر يشكّل "عملية رقابة منظمة لإخفاء الأدلة الرقمية على جرائم الحرب".

وصرّحت سارة ليا ويتسون، مديرة منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، بأن حذف هذا المحتوى "محاولة لطمس الحقيقة ومنع الرأي العام العالمي من مشاهدة ما يحدث على الأرض".

وأضافت منظمات فلسطينية أنها ستتجه نحو منصات بديلة خارج الشركات الأميركية لضمان استمرار توثيق الانتهاكات.
 
 
(ذا إنترسبت)
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الادعاءات الكاذبة حول برنامج إيران النووي لا تبرر الجريمة الأميركية الإسرائيلية بالاعتداء على أراضينا
lebanon 24
06/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"كأن الأرض ابتلعتهم".. آلاف المفقودين في غزة وعائلات تبحث عن أدلة
lebanon 24
06/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: هيئة الرقابة تجمع أدلة بشأن سرقة حماس وجماعات مسلحة أخرى للمساعدات
lebanon 24
06/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"هيومن رايتس ووتش": ينبغي دعم المساءلة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة في غزة
lebanon 24
06/11/2025 03:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطية

الإسرائيلية

الديمقراطي

الإسرائيلي

العقوبات

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2025-11-05
16:27 | 2025-11-05
15:47 | 2025-11-05
15:31 | 2025-11-05
15:19 | 2025-11-05
15:17 | 2025-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24