28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!
Lebanon 24
05-11-2025
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة 12
الإسرائيلية
أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اقترح تسليم مسلحي حركة
حماس
الموجودين في أنفاق رفح أسلحتهم لطرف ثالث مقابل منحهم عفو إسرائيلي مشروط. وذكرت القناة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن
واشنطن
تعتبر المقاتلين داخل الأنفاق "لغمًا أمنيًا" يهدد اتفاق وقف إطلاق النار وتسعى إلى إزالته.
Advertisement
وأضاف المسؤولون أن الفكرة قد تُجرَّب كمشروع "تجريبي" لنزع سلاح حماس في غزة تمهيداً لتطبيقها في قطاعات أخرى.
في المقابل، أعادت
إسرائيل
ملف الأنفاق إلى صدارة أولوياتها العسكرية، واعتبر
وزير الدفاع
إسرائيل كاتس أن شبكة الأنفاق تمثل العمود الفقري لقدرات حماس، مشيراً إلى أن نحو 60% من الأنفاق لا تزال قائمة، وأن تدميرها يتطلب جهوداً وتقنيات متقدمة. وتقدر التقديرات العسكرية أن الشبكة تضم حوالى 1300 نفق بطول يقارب 500 كيلومتر وبعضها يصل إلى عمق 70 متراً.
وأفادت تقارير إسرائيلية وإعلامية بأن الجيش استعمل في عملياته الأخيرة روبوتات مفخخة وأجهزة استشعار متقدمة وأنظمة استشعار جوية لرسم خرائط الأنفاق، فيما كشف موقع "إنسايد أوفر"
الإيطالي
عن نشر
تل أبيب
لتقنيات تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
واستشعار متعدد الطبقات لاكتشاف أعماق الأنفاق.
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اقترح استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح بقطاع غزة وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب اقترح استسلام مسلحي حماس في أنفاق رفح بقطاع غزة وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط
06/11/2025 03:32:06
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تدرس اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة "بحسن نية".. أكسيوس تكشف
Lebanon 24
حماس تدرس اقتراح ترامب لإنهاء حرب غزة "بحسن نية".. أكسيوس تكشف
06/11/2025 03:32:06
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 14: نتنياهو رفض مقترح زامير بالإفراج عن عناصر حماس المحاصرين مقابل جثة غولدين
Lebanon 24
القناة 14: نتنياهو رفض مقترح زامير بالإفراج عن عناصر حماس المحاصرين مقابل جثة غولدين
06/11/2025 03:32:06
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسيوس": المسؤولون الأميركيون حاولوا خلال الأيام الماضية تضييق هوّة الخلاف بشأن أزمة مسلّحي حماس
Lebanon 24
"أكسيوس": المسؤولون الأميركيون حاولوا خلال الأيام الماضية تضييق هوّة الخلاف بشأن أزمة مسلّحي حماس
06/11/2025 03:32:06
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
دونالد ترامب
وزير الدفاع
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيطالي
تل أبيب
قد يعجبك أيضاً
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
Lebanon 24
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
16:43 | 2025-11-05
05/11/2025 04:43:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
Lebanon 24
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
16:27 | 2025-11-05
05/11/2025 04:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
Lebanon 24
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
Lebanon 24
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:31 | 2025-11-05
05/11/2025 03:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
15:19 | 2025-11-05
05/11/2025 03:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:43 | 2025-11-05
هذه المنصة تحذف أدلة الجرائم في غزة.. وتبرّر بأنها "تلتزم بالعقوبات الأميركية"
16:27 | 2025-11-05
تل أبيب تستعيد جثمان رهينة من غزة
15:47 | 2025-11-05
إيران تقرّ بالتحوّلات بعد 7 أكتوبر... ماذا قال مستشار إيراني؟
15:31 | 2025-11-05
وزير إسرائيلي يطلب جلسة طارئة و السبب... "جيش عربي"
15:19 | 2025-11-05
تهديد إسرائيليّ جديد لـ"حزب الله".. إليكم آخر تقرير
15:17 | 2025-11-05
بعد فوز ممداني في نيويورك.. أول تعليق من ترامب
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24