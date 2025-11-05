Advertisement

عربي-دولي

قناة إسرائيلية تكشف... إقتراح أميركي لمسلحي حماس!

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:59
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اقترح تسليم مسلحي حركة حماس الموجودين في أنفاق رفح أسلحتهم لطرف ثالث مقابل منحهم عفو إسرائيلي مشروط. وذكرت القناة نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتبر المقاتلين داخل الأنفاق "لغمًا أمنيًا" يهدد اتفاق وقف إطلاق النار وتسعى إلى إزالته.
وأضاف المسؤولون أن الفكرة قد تُجرَّب كمشروع "تجريبي" لنزع سلاح حماس في غزة تمهيداً لتطبيقها في قطاعات أخرى.

في المقابل، أعادت إسرائيل ملف الأنفاق إلى صدارة أولوياتها العسكرية، واعتبر وزير الدفاع إسرائيل كاتس أن شبكة الأنفاق تمثل العمود الفقري لقدرات حماس، مشيراً إلى أن نحو 60% من الأنفاق لا تزال قائمة، وأن تدميرها يتطلب جهوداً وتقنيات متقدمة. وتقدر التقديرات العسكرية أن الشبكة تضم حوالى 1300 نفق بطول يقارب 500 كيلومتر وبعضها يصل إلى عمق 70 متراً.

وأفادت تقارير إسرائيلية وإعلامية بأن الجيش استعمل في عملياته الأخيرة روبوتات مفخخة وأجهزة استشعار متقدمة وأنظمة استشعار جوية لرسم خرائط الأنفاق، فيما كشف موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي عن نشر تل أبيب لتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي واستشعار متعدد الطبقات لاكتشاف أعماق الأنفاق.
 
