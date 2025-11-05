27
عربي-دولي
كوريا الشمالية تتهم إدارة ترامب بـ"عداء شرير"
Lebanon 24
05-11-2025
|
23:09
نددت كوريا الشمالية بالعقوبات الأميركية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها
النووي
، متهمة إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بتبني "عداء شرير" تجاه بيونغيانغ، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة.
وقال نائب
وزير الخارجية
الكوري
الشمالي
كيم أون تشول في بيان: "الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأميركية الحالية موقفها العدائي تجاه
جمهورية
كوريا
الديمقراطية
الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن".
وأضاف تشول: "لا يوجد أحمق من توقع نتيجة جديدة باتباع السيناريو القديم للماضي الفاشل".
وتابع قائلا: "يتعين على
الولايات المتحدة
أن تدرك أنها مهما حشدت من عقوبات، فإن إمكانية تغيير الوضع الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لصالحها أقل من الصفر".
وجاء بيان نائب تشول بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وشركتين، بينهم مصرفيون كوريون شماليون، بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية. (سكاي نيوز عربية)
