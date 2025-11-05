Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تتهم إدارة ترامب بـ"عداء شرير"

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:09
A-
A+
Doc-P-1438610-638980065542451939.png
Doc-P-1438610-638980065542451939.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نددت كوريا الشمالية بالعقوبات الأميركية الأخيرة التي تستهدف الجرائم الإلكترونية الممولة لبرنامجها النووي، متهمة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتبني "عداء شرير" تجاه بيونغيانغ، ومتوعدة باتخاذ إجراءات مضادة غير محددة.
Advertisement

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم أون تشول في بيان: "الآن بعد أن أوضحت الإدارة الأميركية الحالية موقفها العدائي تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حتى النهاية، سنرد بالإجراءات المناسبة، وبصبر مهما طال الزمن".

وأضاف تشول: "لا يوجد أحمق من توقع نتيجة جديدة باتباع السيناريو القديم للماضي الفاشل".

وتابع قائلا: "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها مهما حشدت من عقوبات، فإن إمكانية تغيير الوضع الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لصالحها أقل من الصفر".

وجاء بيان نائب تشول بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على ثمانية أفراد وشركتين، بينهم مصرفيون كوريون شماليون، بتهمة غسل أموال ناتجة عن عمليات قرصنة إلكترونية. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: كوريا الجنوبية تقدر مخزون كوريا الشمالية من اليورانيوم عالي التخصيب بطنين
lebanon 24
06/11/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اجتماع "رائع" مع شي كنت مشغولاً للغاية للقاء زعيم كوريا الشمالية
lebanon 24
06/11/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
lebanon 24
06/11/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية: ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
lebanon 24
06/11/2025 08:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الديمقراطية

سكاي نيوز

العقوبات

جمهورية

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:52 | 2025-11-06
01:49 | 2025-11-06
01:48 | 2025-11-06
01:30 | 2025-11-06
00:41 | 2025-11-06
00:37 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24