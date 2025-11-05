ما الفرق بين قوة الاستقرار الدولية ولجنة إدارة غزة؟

مع تقديم ، أمس الأربعاء، مشروع قرار إلى التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، ساد لغط وخلط بين قوة الاستقرار الدولية ولجنة إدارة غزة.

Advertisement

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في تصريحات للعربية، أن قوة حفظ الاستقرار منفصلة عن إدارة غزة.



كما اعتبر أن الخلط بينهما مربك للجميع وقد يؤدي إلى مشاكل عدة. ولفت إلى أن تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة التي طرحتها قبل نحو شهرين إدارة الرئيس الأميركي . وأضاف أن أميركا تطالب بتخفيف شروطها للمضي بهذه الخطة.



إلى ذلك، أكد أن أقرت سابقاً خلال نقاشات في القاهرة، بتسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة غزة.

لكنه أوضح في الوقت عينه أن تسليم السلاح للقوة الدولية خاضع للنقاش ومحل إشكالية حالياً.



أتى ذلك، بعدما شاركت ، أمس الأربعاء، مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي للسلام في مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن الدولي.