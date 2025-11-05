Advertisement

ما الفرق بين قوة الاستقرار الدولية ولجنة إدارة غزة؟

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:23
مع تقديم الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، ساد لغط وخلط بين قوة الاستقرار الدولية ولجنة إدارة غزة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في تصريحات للعربية، أن قوة حفظ الاستقرار منفصلة عن إدارة غزة.

كما اعتبر أن الخلط بينهما مربك للجميع وقد يؤدي إلى مشاكل عدة. ولفت إلى أن إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة التي طرحتها قبل نحو شهرين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أن أميركا تطالب تل أبيب بتخفيف شروطها للمضي بهذه الخطة.

إلى ذلك، أكد أن حماس أقرت سابقاً خلال نقاشات في القاهرة، بتسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة غزة.
 
لكنه أوضح في الوقت عينه أن تسليم السلاح للقوة الدولية خاضع للنقاش ومحل إشكالية حالياً.

أتى ذلك، بعدما شاركت واشنطن، أمس الأربعاء، مشروع قرار بشأن خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن الدولي.
