Advertisement

عربي-دولي

معركة مرتقبة بين ترامب وممداني.. هذه ملامحها

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:27
A-
A+
Doc-P-1438616-638980073753673737.webp
Doc-P-1438616-638980073753673737.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بينما أصبح زهران ممداني العمدة رقم 111 لمدينة نيويورك، يستعدّ الجمهوريون والديمقراطيون لمواجهة سياسية تاريخية بكل المقاييس.
Advertisement


ويدخل ممداني، الاشتراكي البالغ من العمر 34 عاما، والذي يُتوقّع أن يصبح قريبا أحد أبرز وجوه الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، في مسار تصادمي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


وسلط تقرير لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية الضوء على الخلافات بين ممداني وترامب، والاستراتيجيات التي يتوقع أن يلجأ إليها كل طرف منهما.

وقالت الصحيفة، إن ترامب "رجل العقارات الثري" وممداني "المستشار السابق للإسكان"، لا يتوقفان عن انتقاد بعضهما، لخدمة مصالحهما السياسية.

ووصف ممداني نفسه بأنه "أسوأ كوابيس الرئيس"، وقدّم نفسه خلال حملته الانتخابية باعتباره المرشح الذي سيقف في وجه ترامب بخلاف خصمه الرئيسي أندرو كومو، قائلا: "إنهم يتقاسمون المموّلين أنفسهم، والرؤية الضيقة نفسها، والإحساس ذاته بالحصانة من المساءلة".

أما ترامب، فدأب على وصف ممداني بأنه "شيوعي"، فيما انخرط الإعلام اليميني والجمهوريون في تضخيم هذه الصورة قائلين إن "أول مسلم ومن أصول جنوب آسيوية يتولّى قيادة المدينة، يُشكّل تهديدا للمجتمع".

واستخدم آخرون ممداني كفزّاعة سياسية لحشد قاعدة "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا".

وبغياب زعيم رسمي للمعارضة، يتوقّع الديمقراطيون أن يتحوّل ممداني سريعا إلى أحد أكثر الشخصيات شهرة في حزبهم.

وبالنسبة للطرفين، فالمسألة شخصية، فالمقرّبون من الرئيس يقولون إن ترامب ينظر إلى نيويورك كحبه الأول ويشعر بواجب حمايتها.

وهنا يبرز السؤال: كيف سينعكس هذا الصدام على سكان نيويورك وعلى الولايات المتحدة بأكملها؟

وفق "ذا تايمز"، فإن خطوط المواجهة قد رُسمت فعلا، حول الإنفاق، والهجرة، والقانون والنظام.

ممداني دعا إلى رفع الضرائب، بما في ذلك أغنى سكان نيويورك، وزيادة معدل الضريبة على الشركات، وتوفير المزيد من المساكن المدعومة، وتجميد إيجارات الشقق ذات الأسعار الثابتة.
 
مواضيع ذات صلة
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني
lebanon 24
06/11/2025 09:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكبر معارك لبنان": تسوية مرتقبة لقانون الانتخاب
lebanon 24
06/11/2025 09:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترتيبات.. لقاء مرتقب بين ترامب ونظيره البرازيلي
lebanon 24
06/11/2025 09:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب قريبا بين ترامب وبوتين.. وزيلينسكي مُرتبك
lebanon 24
06/11/2025 09:00:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الديمقراطيون

البريطانية

الديمقراطي

الانتخابية

البريطاني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:52 | 2025-11-06
01:49 | 2025-11-06
01:48 | 2025-11-06
01:30 | 2025-11-06
00:41 | 2025-11-06
00:37 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24