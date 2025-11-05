27
بشأن نزع سلاح حماس سلمياً.. مسؤولان يوضحان
كشف مسؤولان أميركيان أن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تسعى لاستغلال الأزمة المتعلقة بمسلحي حركة
حماس
العالقين داخل أنفاق خلف خطوط القوات
الإسرائيلية
في
رفح
جنوب
قطاع غزة
، من أجل تطوير نموذج يمكن تطبيقه لنزع سلاح الحركة.
وأكدا أن
إدارة ترامب
عرضت الفكرة على
إسرائيل
باعتبارها نموذجاً يمكن أن يُبنى عليه لنزع سلاح حماس سلمياً، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".
وقال أحد المسؤولين: "نريد أن تكون هذه حالة تجربة يمكن توسيعها لاحقاً لتشمل مناطق أخرى في غزة، لكن الموقف
الإسرائيلي
متشدد كعادته"، غير أنه أوضح أن المفاوضات حول تلك الفكرة لا تزال مستمرة.
بينما اعتبر المسؤول الأميركي الآخر أنه "على الجانب الإسرائيلي أن يتصرف بنضج، وألا يسمح لأزمة تكتيكية مثل رفح أن تقوض قضية استراتيجية مثل اتفاق غزة". (العربية)
حماس للعربية: القوى الفلسطينية قادرة على إيجاد مقاربات بشأن نزع السلاح
حماس للعربية: القوى الفلسطينية قادرة على إيجاد مقاربات بشأن نزع السلاح
البيت الأبيض: حالما يعود كل الرهائن سيُعفى عن عناصر حماس الملتزمين بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم
البيت الأبيض: حالما يعود كل الرهائن سيُعفى عن عناصر حماس الملتزمين بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم
المتحدث باسم حماس: لدينا مسؤولية وطنية بشأن إيجاد حل حول سلاح الحركة (العربية)
المتحدث باسم حماس: لدينا مسؤولية وطنية بشأن إيجاد حل حول سلاح الحركة (العربية)
كاتس: هدفنا هو نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح إلى جانب استعادة جميع الأسرى والجثامين
كاتس: هدفنا هو نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح إلى جانب استعادة جميع الأسرى والجثامين
