عربي-دولي

بشأن نزع سلاح حماس سلمياً.. مسؤولان يوضحان

Lebanon 24
05-11-2025 | 23:49
كشف مسؤولان أميركيان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لاستغلال الأزمة المتعلقة بمسلحي حركة حماس العالقين داخل أنفاق خلف خطوط القوات الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، من أجل تطوير نموذج يمكن تطبيقه لنزع سلاح الحركة.
وأكدا أن إدارة ترامب عرضت الفكرة على إسرائيل باعتبارها نموذجاً يمكن أن يُبنى عليه لنزع سلاح حماس سلمياً، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".
 
وقال أحد المسؤولين: "نريد أن تكون هذه حالة تجربة يمكن توسيعها لاحقاً لتشمل مناطق أخرى في غزة، لكن الموقف الإسرائيلي متشدد كعادته"، غير أنه أوضح أن المفاوضات حول تلك الفكرة لا تزال مستمرة.

بينما اعتبر المسؤول الأميركي الآخر أنه "على الجانب الإسرائيلي أن يتصرف بنضج، وألا يسمح لأزمة تكتيكية مثل رفح أن تقوض قضية استراتيجية مثل اتفاق غزة". (العربية)

