بشأن نزع سلاح حماس سلمياً.. مسؤولان يوضحان

كشف مسؤولان أميركيان أن تسعى لاستغلال الأزمة المتعلقة بمسلحي حركة العالقين داخل أنفاق خلف خطوط القوات في جنوب ، من أجل تطوير نموذج يمكن تطبيقه لنزع سلاح الحركة.

Advertisement

وأكدا أن عرضت الفكرة على باعتبارها نموذجاً يمكن أن يُبنى عليه لنزع سلاح حماس سلمياً، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".

وقال أحد المسؤولين: "نريد أن تكون هذه حالة تجربة يمكن توسيعها لاحقاً لتشمل مناطق أخرى في غزة، لكن الموقف متشدد كعادته"، غير أنه أوضح أن المفاوضات حول تلك الفكرة لا تزال مستمرة.



بينما اعتبر المسؤول الأميركي الآخر أنه "على الجانب الإسرائيلي أن يتصرف بنضج، وألا يسمح لأزمة تكتيكية مثل رفح أن تقوض قضية استراتيجية مثل اتفاق غزة". (العربية)



