خلاف على مشروع إنشاء القوة الدولية بغزة.. وهذا ما طلبته فلسطين

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن السفير الأميركي في مايك والتز التقى دبلوماسيين فلسطينيين لمناقشة مشروع قرار الذي قدمته بلاده لتفويض قوة أمنية دولية في غزة.ووفق الموقع فإن الدبلوماسيين طلبوا توضيحات بشأن عدة جوانب في مشروع القرار الأميركي.وأضاف الموقع أن بريطانيا وفرنسا وأعضاء أوروبيين آخرين في مجلس الأمن، يريدون رؤية دور أكبر للسلطة في غزة.وأكد الموقع أن تريد اختتام المفاوضات حول مشروع القوة الدولية بغزة وعرضه للتصويت في غضون أسبوعين.وذكرت صحيفة "هآرتس" ، الأربعاء، أن الغموض المحيط بمشروع القرار الذي وزعته على أعضاء مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة، قد يعقد مسار تطبيق خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في القطاع.وأوضحت الصحيفة، أن يريد المضي قدما في إنجاز خطته للسلام في غزة، لكنه لا يستطيع تخطي المفاوضات المعقدة.وأكد المصدر، أن السؤال الأساسي المحيط بمشروع القرار، هو مدى استعداد لتقبل بعض التعديلات التي ستقترح.وكانت واشنطن قد أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، تمنح خلالها لواشنطن ودول أخرى سلطة إدارة غزة، وفقا ما كشفه موقع "أكسيوس"، الإثنين.