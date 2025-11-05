في أول رسالة له.. ترامب يحذر ممداني

Advertisement

قال الرئيس الأميركي إن على رئيس بلدية المنتخب زهران ممداني أن يسعى إلى إقامة علاقة جديدة مع ، محذرا من أن ممداني سيخسر الكثير إذا لم يتعاون.وفي مقابلة مع باير المذيع في قناة " "، قال إنه على استعداد للتحدث مع ممداني، لكنه أكد أن على رئيس البلدية الجديد أن يحترم واشنطن، ودعمها المالي للمدينة، إذا ما أراد أن ينجح.وأضاف ترامب: اتسم خطابه (ممداني) بالغضب تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يكون لطيفا معي".وتابع قائلا: "أتمنى أن أرى العمدة الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة".وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق الأربعاء، بأن فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني برئاسة بلدية ، متعهدا بـ"معالجة الأمر".وخلال مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية ، قال ترامب: "فقدنا شيئا من السيادة الليلة الماضية في نيويورك، لكننا سنعالج الأمر"، في إشارة إلى الانتخابات التي أوصلت ممداني، وهو من أصل هندي وأول مسلم يتولى هذا المنصب في أكبر مدينة أميركية.وأشار ترامب إلى أنه على الولايات المتحدة أن تختار "بين الشيوعية والمنطق السليم"، مضيفا أن نيويورك "ستصبح قريبا ملاذا للفارين من الشيوعية".