خلاف حاد بين رئيس الشاباك ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي.. ونتنياهو يتدخل شخصيا

نشب خلاف حاد بين رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ديفيد زيني، ورئيس أركان الجيش إيال زامير خلال اجتماع أمني عقد في الذي اضطر إلى التدخل شخصيًا لاحتواء التوتر بين الطرفين، وفق ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.وأوردت القناة الـ12 أن الخلاف اندلع خلال جلسة مغلقة في الأيام الأخيرة، بعد أن اتهم رئيس " " بتجاوز صلاحياته والتدخل في ملفات تقع ضمن مسؤولية الجيش حصراً.وخلال ، قاطع زامير نظيره زيني بنبرة حادة قائلاً: "ما هو دور الشاباك هناك؟ ما هي صلاحياتكم بالضبط؟ الجيش هو من يصدر التحذيرات وليس أنتم".ليتدخل مهدئًا الجلسة بالقول: "يجب أن نتوصل إلى آلية عمل مشتركة".ونقلت القناة عن مصادر أمنية أن الخلاف، رغم حدّته، لا يعكس قطيعة بين المؤسستين، لكنه يكشف عن توتر متزايد في توزيع الصلاحيات الأمنية والاستخبارية.وأشارت المصادر إلى أن جذور الأزمة تعود إلى تعيين زيني رئيسًا لـ"الشاباك" دون استشارة رئيس الأركان، وهو ما أثار حساسية داخل .كما كشفت التقارير أن بعض الاجتماعات بين نتنياهو ورئيس "الشاباك" عُقدت بسرّية تامة دون علم رئيس الأركان، قبل أن يتم إخطاره لاحقًا من خلال السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.وفي ختام الجلسة، أنهى نتنياهو النقاش مؤكدًا ضرورة وضع آلية تنسيق واضحة بين الجيش و"الشاباك" لتفادي تضارب الصلاحيات مستقبلاً.