241 قتيلاً ومفقوداً في إعصار كالمايغي.. والرئيس الفلبيني يُعلن حالة الطوارئ

فيما أفاد الفلبيني، بأن الإعصار أسفر عن مقتل 114 شخصاً، معظمهم غرقاً في الفيضانات، فيما لا يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، أغلبهم في مقاطعة سيبو التي كانت الأكثر تضرراً. أعلن الرئيس الفلبيني الابن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، بعد أن خلف الإعصار "كالمايغي" ما لا يقل عن 241 قتيلاً ومفقوداً في وسط البلاد، في أعنف كارثة طبيعية تضرب الفلبين هذا العام.كما أوضحت الرئاسة أن إعلان "حالة الكارثة الوطنية" يهدف إلى تسريع صرف الأموال المخصصة للطوارئ، وضمان توزيع المساعدات ومنع الاحتكار ورفع الأسعار في .فيما أفاد الفلبيني، بأن الإعصار أسفر عن مقتل 114 شخصاً، معظمهم غرقاً في الفيضانات، فيما لا يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، أغلبهم في مقاطعة سيبو التي كانت الأكثر تضرراً.

كما أشارت السلطات إلى أن الإعصار تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية مفاجئة، وأدى إلى نزوح أكثر من 560 ألف شخص، بينهم 450 ألفاً تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء طارئة، في حين تضرر قرابة مليوني شخص من تبعاته. (العربية)