Advertisement

عربي-دولي

241 قتيلاً ومفقوداً في إعصار كالمايغي.. والرئيس الفلبيني يُعلن حالة الطوارئ

Lebanon 24
06-11-2025 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1438639-638980116437971506.png
Doc-P-1438639-638980116437971506.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، بعد أن خلف الإعصار "كالمايغي" ما لا يقل عن 241 قتيلاً ومفقوداً في وسط البلاد، في أعنف كارثة طبيعية تضرب الفلبين هذا العام.
Advertisement

كما أوضحت الرئاسة الفلبينية أن إعلان "حالة الكارثة الوطنية" يهدف إلى تسريع صرف الأموال المخصصة للطوارئ، وضمان توزيع المساعدات ومنع الاحتكار ورفع الأسعار في المناطق المتضررة.

فيما أفاد مكتب الدفاع المدني الفلبيني، بأن الإعصار أسفر عن مقتل 114 شخصاً، معظمهم غرقاً في الفيضانات، فيما لا يزال 127 آخرون في عداد المفقودين، أغلبهم في مقاطعة سيبو التي كانت الأكثر تضرراً.
 
كما أشارت السلطات إلى أن الإعصار تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية مفاجئة، وأدى إلى نزوح أكثر من 560 ألف شخص، بينهم 450 ألفاً تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء طارئة، في حين تضرر قرابة مليوني شخص من تبعاته. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
الفلبين تعلن حالة الطوارئ مع تخطي حصيلة ضحايا الإعصار "كالمايجي" 241 قتيلا ومفقودا
lebanon 24
06/11/2025 09:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: الرئيس الفلبيني يعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد أن خلف الإعصار "كالمايغي" ما لا يقل عن 240 قتيلا ومفقودا
lebanon 24
06/11/2025 09:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن إدارة الإسعاف في تايوان: 152 شخصا في عداد المفقودين شرقي البلاد بسبب إعصار راغاسا
lebanon 24
06/11/2025 09:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الفلبيني: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 69 شخصًا
lebanon 24
06/11/2025 09:01:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب الدفاع المدني

المناطق المتضررة

فرديناند ماركوس

مكتب الدفاع

الفلبينية

رئاسة ال

فلبينية

بينيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:52 | 2025-11-06
01:49 | 2025-11-06
01:48 | 2025-11-06
01:30 | 2025-11-06
00:41 | 2025-11-06
00:37 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24