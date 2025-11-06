27
إقتصاد
بسبب الإغلاق الحكومي.. أميركا تخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً
Lebanon 24
06-11-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستخفض
الولايات المتحدة
عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً أميركياً كبيراً بنسبة 10% اعتباراً من يوم الجمعة، في إطار سعي مسؤولي الطيران الفيدراليين إلى تخفيف النقص في مراقبي الحركة الجوية الذي تفاقم بسبب الإغلاق الحكومي، مما قد يعطل خطط مئات الآلاف من المسافرين.
قال وزير النقل الأميركي شون دافي يوم الأربعاء إن
إدارة الطيران الفيدرالية
ستبدأ في خفض عدد الرحلات الجوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحفاظ على سلامة السفر الجوي، في ظل مواجهة مصاعب الإغلاق، بالإضافة إلى نقص في مراقبي الحركة الجوية على مستوى البلاد يبلغ حوالي 2000 مراقب، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".
وقال رئيس
إدارة الطيران
الفيدرالية،
برايان
بيدفورد، في
مؤتمر صحفي
مشترك مع دافي، إنه سيتم الإعلان عن أسماء المطارات الأربعين المتأثرة اليوم الخميس، مضيفاً أن القرار سيكون "مبنياً على البيانات".
