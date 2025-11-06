بسبب الإغلاق الحكومي.. أميركا تخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً

Advertisement

ستخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً أميركياً كبيراً بنسبة 10% اعتباراً من يوم الجمعة، في إطار سعي مسؤولي الطيران الفيدراليين إلى تخفيف النقص في مراقبي الحركة الجوية الذي تفاقم بسبب الإغلاق الحكومي، مما قد يعطل خطط مئات الآلاف من المسافرين.قال وزير النقل الأميركي شون دافي يوم الأربعاء إن ستبدأ في خفض عدد الرحلات الجوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحفاظ على سلامة السفر الجوي، في ظل مواجهة مصاعب الإغلاق، بالإضافة إلى نقص في مراقبي الحركة الجوية على مستوى البلاد يبلغ حوالي 2000 مراقب، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".وقال رئيس الفيدرالية، بيدفورد، في مشترك مع دافي، إنه سيتم الإعلان عن أسماء المطارات الأربعين المتأثرة اليوم الخميس، مضيفاً أن القرار سيكون "مبنياً على البيانات".