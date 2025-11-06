Advertisement

إقتصاد

بسبب الإغلاق الحكومي.. أميركا تخفض عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً

Lebanon 24
06-11-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1438640-638980116582558484.webp
Doc-P-1438640-638980116582558484.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستخفض الولايات المتحدة عدد الرحلات الجوية في 40 مطاراً أميركياً كبيراً بنسبة 10% اعتباراً من يوم الجمعة، في إطار سعي مسؤولي الطيران الفيدراليين إلى تخفيف النقص في مراقبي الحركة الجوية الذي تفاقم بسبب الإغلاق الحكومي، مما قد يعطل خطط مئات الآلاف من المسافرين.
Advertisement

قال وزير النقل الأميركي شون دافي يوم الأربعاء إن إدارة الطيران الفيدرالية ستبدأ في خفض عدد الرحلات الجوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحفاظ على سلامة السفر الجوي، في ظل مواجهة مصاعب الإغلاق، بالإضافة إلى نقص في مراقبي الحركة الجوية على مستوى البلاد يبلغ حوالي 2000 مراقب، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية، برايان بيدفورد، في مؤتمر صحفي مشترك مع دافي، إنه سيتم الإعلان عن أسماء المطارات الأربعين المتأثرة اليوم الخميس، مضيفاً أن القرار سيكون "مبنياً على البيانات".
مواضيع ذات صلة
إدارة الطيران الأميركية تعلن عن تخفيض الرحلات في 40 مطارا جراء الإغلاق
lebanon 24
06/11/2025 09:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: سنضطر إلى تخفيض مزيد من الرحلات الجوية إذا استمر الإغلاق
lebanon 24
06/11/2025 09:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: وفد من الكونغرس الأميركي يلغي رحلته إلى جنوب شرق آسيا بسبب الإغلاق الحكومي
lebanon 24
06/11/2025 09:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النقل الأميركي: نتوقع اضطرابات جديدة في حركة الطيران بسبب الإغلاق الحكومي
lebanon 24
06/11/2025 09:01:27 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

إدارة الطيران الفيدرالية

الولايات المتحدة

إدارة الطيران

رئيس إدارة

مؤتمر صحفي

الفيدرالي

المطار

برايان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:52 | 2025-11-06
01:49 | 2025-11-06
01:48 | 2025-11-06
01:30 | 2025-11-06
00:41 | 2025-11-06
00:27 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24