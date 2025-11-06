Advertisement

عربي-دولي

أحدهما عربي.. إطلاق سراح سجينين بالخطأ

Lebanon 24
06-11-2025 | 01:48
بدأت الشرطة البريطانية البحث عن سجينين أطلق سراحهما بالخطأ من سجن "واندسوورث" في لندن في حادثتين منفصلتين. 
وأعلنت شرطة لندن الأربعاء أنه جرى إطلاق سراح مواطن جزائري (24 عامًا) من سجن "واندسوورث" نهاية شهر تشرين الأول واستغرق سجن الخدمات العقابية ستة أيام لإبلاغ الشرطة بهذا الخطأ.

وفي تطور لاحق، ناشدت الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على سجين آخر أُطلق سراحه خطأً من السجن ذاته يوم الاثنين.
 
وكشفت التحقيقات أن السجين الأول الذي أطلق سراحه خطأً هو إبراهيم قدور شريف، وهو في سجل المجرمين الجنسيين. (روسيا اليوم) 
 

