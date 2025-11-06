أحدهما عربي.. إطلاق سراح سجينين بالخطأ

بدأت الشرطة البحث عن سجينين أطلق سراحهما بالخطأ من سجن "واندسوورث" في في حادثتين منفصلتين.

وأعلنت شرطة لندن الأربعاء أنه جرى إطلاق سراح مواطن جزائري (24 عامًا) من سجن "واندسوورث" نهاية شهر تشرين الأول واستغرق سجن الخدمات العقابية ستة أيام لإبلاغ الشرطة بهذا الخطأ.



وفي تطور لاحق، ناشدت الشرطة المواطنين المساعدة في العثور على سجين آخر أُطلق سراحه خطأً من السجن ذاته يوم الاثنين.

وكشفت التحقيقات أن السجين الأول الذي أطلق سراحه خطأً هو إبراهيم قدور شريف، وهو في سجل المجرمين الجنسيين. (روسيا اليوم)