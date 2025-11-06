هجمات ومواجهات قاتلة.. اليابان تنشر قوات من الجيش بسبب الدببة!

Advertisement

قامت بنشر قوات من جيشها أمس الأربعاء وذلك للمساعدة في احتواء موجة من هجمات الدببة التي أرعبت السكان في منطقة جبلية تابعة لمحافظة أكيتا شمالي البلاد.وتنتشر تقارير عن مواجهات قاتلة أحيانا مع دببة بنية ودببة سوداء آسيوية بشكل شبه يومي مع اقتراب موسم السبات الشتوي، إذ تبحث الدببة عن الطعام.وقد شوهدت بالقرب من مدارس ومحطات قطار ومتاجر وحتى منتجعات الينابيع الساخنة.ووفقا لإحصاءات حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، أُصيب أكثر من 100 شخص ولقي ما لا يقل عن 12 حتفهم في هجمات للدببة منذ نيسان الماضي.