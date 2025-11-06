Advertisement

عربي-دولي

هجمات ومواجهات قاتلة.. اليابان تنشر قوات من الجيش بسبب الدببة!

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:39
قامت اليابان بنشر قوات من جيشها أمس الأربعاء وذلك  للمساعدة في احتواء موجة من هجمات الدببة التي أرعبت السكان في منطقة جبلية تابعة لمحافظة أكيتا شمالي البلاد.
وتنتشر تقارير عن مواجهات قاتلة أحيانا مع دببة بنية ودببة سوداء آسيوية بشكل شبه يومي مع اقتراب موسم السبات الشتوي، إذ تبحث الدببة عن الطعام.

وقد شوهدت بالقرب من مدارس ومحطات قطار ومتاجر وحتى منتجعات الينابيع الساخنة.

ووفقا لإحصاءات وزارة البيئة اليابانية حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، أُصيب أكثر من 100 شخص ولقي ما لا يقل عن 12 حتفهم في هجمات للدببة منذ نيسان الماضي.



