ليس لجندي إسرائيلي.. جثة سلمت إلى إسرائيل تعود لأجنبي

وأشار الجانب إلى أن الرفات لا تعود إلى جندي إسرائيلي كما كان متوقعاً. بعد إعلان الجناح المسلح لحركة أنها سلمت جثة رهينة جديدة إلى لجنة في ، أكدت مصادر إسرائيلية أن الجثة التي أعيدت أمس هي لعامل أجنبي.وأشار الجانب إلى أن الرفات لا تعود إلى جندي إسرائيلي كما كان متوقعاً.

أتى ذلك، بعدما أعلن مكتب ، أمس الأربعاء، أن تسلمت رفات رهينة أخرى من غزة عُثر عليها بالقرب من مدينة غزة وسلمت إلى الأحمر. وأضاف المكتب أن سلطات ستؤكد هوية الرفات.



كما جاء، بعدما أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه تسلم عبر الصليب الأحمر رفاتا تعود لعسكري إسرائيلي-أميركي يُدعى إيتاي حِن.



وكانت حماس سلمت جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 أسير فلسطيني لدى إسرائيل.