عربي-دولي

ليس لجندي إسرائيلي.. جثة سلمت إلى إسرائيل تعود لأجنبي

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:50
بعد إعلان كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس أنها سلمت جثة رهينة جديدة إلى لجنة الصليب الأحمر في قطاع غزة، أكدت مصادر إسرائيلية أن الجثة التي أعيدت أمس هي لعامل أجنبي.
وأشار الجانب الإسرائيلي إلى أن الرفات لا تعود إلى جندي إسرائيلي كما كان متوقعاً.
أتى ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن إسرائيل تسلمت رفات رهينة أخرى من غزة عُثر عليها بالقرب من مدينة غزة وسلمت إلى الصليب الأحمر. وأضاف المكتب أن سلطات الطب الشرعي الإسرائيلية ستؤكد هوية الرفات.

كما جاء، بعدما أكد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه تسلم عبر الصليب الأحمر رفاتا تعود لعسكري إسرائيلي-أميركي يُدعى إيتاي حِن.

وكانت حماس سلمت جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 أسير فلسطيني لدى إسرائيل.
