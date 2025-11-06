Advertisement

عربي-دولي

المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات: الإمارات تلعب دورا مؤثرا في المنطقة

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:08
A-
A+
Doc-P-1438710-638980206487434776.webp
Doc-P-1438710-638980206487434776.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تلعب دوراً مؤثراً إقليمياً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية.
Advertisement
وقال قرقاش في "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي": "سنعزز من مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الذي يؤمن به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال مد جسور التعاون مع مختلف الدول والعمل بشكل جماعي ضمن شراكات مع الدول الصديقة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات تساهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية المستدامة للمجتمعات، كما تعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش باعتبارها مكوناً أصيلاً للهوية الإماراتية.

وأوضح أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي في صياغة الحلول الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.

كما أكد أن دولة الإمارات، تمضي برؤية قيادتها الحكيمة، نحو مراحل جديدة من الإنجاز، على المستويات المحلية والعالمية، حيث تنعم دولة الإمارات بقيادة رشيدة، ورؤية واضحة، وشعب طموح، وموقع جيوسياسي فريد، ما يجعلها مؤهلة لتكون محوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
 
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث مع المستشار الديبلوماسي لرئيس دولة الإمارات في التعاون الثنائي
lebanon 24
06/11/2025 11:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: موقف الإمارات مع قطر مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي
lebanon 24
06/11/2025 11:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الإمارات: لا يزال دور أميركا في أمن الخليج أساسيا
lebanon 24
06/11/2025 11:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير دولة الكويت يؤكدان ضرورة البناء على الاعترافات الدولية المتزايدة مؤخراً بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
06/11/2025 11:29:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الشيخ محمد بن زايد

زايد آل نهيان

دولة الإمارات

محمد بن زايد

الشيخ محمد

الإماراتية

الاستقلال

الإماراتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:17 | 2025-11-06
03:38 | 2025-11-06
03:30 | 2025-11-06
03:28 | 2025-11-06
03:16 | 2025-11-06
03:11 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24