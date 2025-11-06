29
المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات: الإمارات تلعب دورا مؤثرا في المنطقة
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس
دولة الإمارات
، أن دولة
الإمارات
بقيادة
الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان
، تلعب دوراً مؤثراً إقليمياً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية.
وقال قرقاش في "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي": "سنعزز من مفهوم
الاستقلال
الاستراتيجي الذي يؤمن به
الشيخ محمد
بن
زايد آل نهيان
، من خلال مد جسور التعاون مع مختلف الدول والعمل بشكل جماعي ضمن شراكات مع الدول الصديقة".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تساهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية المستدامة للمجتمعات، كما تعمل على ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش باعتبارها مكوناً أصيلاً للهوية
الإماراتية
.
وأوضح أن دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها كمؤثر رئيسي في صياغة الحلول الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية الملحة.
كما أكد أن دولة الإمارات، تمضي برؤية قيادتها الحكيمة، نحو مراحل جديدة من الإنجاز، على المستويات المحلية والعالمية، حيث تنعم دولة الإمارات بقيادة رشيدة، ورؤية واضحة، وشعب طموح، وموقع جيوسياسي فريد، ما يجعلها مؤهلة لتكون محوراً رئيسياً في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
