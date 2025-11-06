29
عربي-دولي
تأهب عسكري جنوب غزة.. إسرائيل تتهم حماس بالمماطلة
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:11
وسط تبادل الاتهامات بين
إسرائيل
وحركة
حماس
، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن "الجيش
الإسرائيلي
عزز قواته جنوب
قطاع غزة
استعداداً لشن هجمات جديدة على مناطق تخضع لسيطرة حماس واحتلال مناطق إضافية تتجاوز نسبة الـ54% التي يسيطر عليها الجيش في هذه المرحلة".
ففيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "رصد خلال الأيام الأخيرة مسلحين يخرجون من المناطق التي يعمل فيها جنوده، ويفتحون النار"، أشارت المصادر العسكرية إلى أن "خلايا محاصرة داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش تخطط لهجمات ضد المواقع والتحصينات
الإسرائيلية
"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس.
كما لفتت المصادر إلى أن "قوات لواء ناحال، بقيادة فرقة غزة، عملت الأحد الماضي في محيط
رفح
شرق الخط الأصفر". وأضافت أن تلك القوات "اكتشفت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منصّة إطلاق تحتوي على 15 أنبوب إطلاق، إضافة إلى معدات قتالية أخرى تابعة لحماس".
في الأثناء، وجّه مسؤولون أمنيون كبار اتهامات شديدة إلى حماس، مؤكدين أن الحركة تماطل عمداً ولا تتعاون كما هو مطلوب منها في إطار الصفقة الخاصة بتسليم جثامين الأسرى القتلى.
كما اعتبروا أن "حماس تعرف جيداً أماكن معظم الجثامين، لكنها تقوم بعرض ساخر من عمليات البحث لتأجيل تنفيذ التزاماتها".
