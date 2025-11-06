تأهب عسكري جنوب غزة.. إسرائيل تتهم حماس بالمماطلة

Advertisement

وسط تبادل الاتهامات بين وحركة ، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن "الجيش عزز قواته جنوب استعداداً لشن هجمات جديدة على مناطق تخضع لسيطرة حماس واحتلال مناطق إضافية تتجاوز نسبة الـ54% التي يسيطر عليها الجيش في هذه المرحلة".ففيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "رصد خلال الأيام الأخيرة مسلحين يخرجون من المناطق التي يعمل فيها جنوده، ويفتحون النار"، أشارت المصادر العسكرية إلى أن "خلايا محاصرة داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش تخطط لهجمات ضد المواقع والتحصينات "، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس.كما لفتت المصادر إلى أن "قوات لواء ناحال، بقيادة فرقة غزة، عملت الأحد الماضي في محيط شرق الخط الأصفر". وأضافت أن تلك القوات "اكتشفت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منصّة إطلاق تحتوي على 15 أنبوب إطلاق، إضافة إلى معدات قتالية أخرى تابعة لحماس".