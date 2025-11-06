مسؤول إيراني يؤكد: لا نثق بالوكالة الذرية



وقال رضا زاده إن "إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار ومعاهدة الـ"إن بي تي"، ووفقا لهذه القوانين فإن الهجوم على المنشآت النووية لأي دولة يعد عملا غير قانوني، لكن الوكالة، خلافا لواجباتها القانونية، لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد"، وفق ما أفاد موقع "ديده بان إيران". رداً على دعوة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي إلى تحسين تعاونها مع الوكالة، أكد عضو لجنة في ، يعقوب رضا زاده، أن بلاده لا تثق بغروسي ولا بالوكالة الذرية.وقال رضا زاده إن "إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار ومعاهدة الـ"إن بي تي"، ووفقا لهذه القوانين فإن الهجوم على المنشآت النووية لأي دولة يعد عملا غير قانوني، لكن الوكالة، خلافا لواجباتها القانونية، لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد"، وفق ما أفاد موقع "ديده بان إيران".

كما أضاف أن "مفتشي الوكالة الذين سلموا معلومات حول المراكز النووية إلى الأجهزة الغربية من بين المتهمين الرئيسيين في الهجمات التي شنتها وإسرائيل"، حسب قوله.

إلى ذلك، أكد النائب أن "البرلمان الإيراني أقر قانونين استراتيجيين، أحدهما لإلغاء والآخر لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصوت لهما أكثر من 200 نائب، والحكومة ملزمة بتنفيذهما".



وأوضح أن تشترط للتعاون مع الوكالة "ضمان أمن مواقعها النووية وعلمائها"، لكنه أردف "أنه طالما غروسي موجود في هذه المؤسسة فمن المستبعد أن يتحقق هذا التعاون". (العربية)