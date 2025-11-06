29
مسؤول إيراني يؤكد: لا نثق بالوكالة الذرية
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:16
A-
A+
رداً على دعوة
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي
إيران
إلى تحسين تعاونها مع الوكالة، أكد عضو لجنة
الأمن القومي
في
البرلمان
الإيراني
، يعقوب رضا زاده، أن بلاده لا تثق بغروسي ولا بالوكالة الذرية.
وقال رضا زاده إن "إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار
النووي
ومعاهدة الـ"إن بي تي"، ووفقا لهذه القوانين فإن الهجوم على المنشآت النووية لأي دولة يعد عملا غير قانوني، لكن الوكالة، خلافا لواجباتها القانونية، لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد"، وفق ما أفاد موقع "ديده بان إيران".
كما أضاف أن "مفتشي الوكالة الذين سلموا معلومات حول المراكز النووية
الإيرانية
إلى الأجهزة الغربية من بين المتهمين الرئيسيين في الهجمات التي شنتها
الولايات المتحدة
وإسرائيل"، حسب قوله.
إلى ذلك، أكد النائب أن "البرلمان الإيراني أقر قانونين استراتيجيين، أحدهما لإلغاء
العقوبات
والآخر لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصوت لهما أكثر من 200 نائب، والحكومة ملزمة بتنفيذهما".
وأوضح أن
طهران
تشترط للتعاون مع الوكالة "ضمان أمن مواقعها النووية وعلمائها"، لكنه أردف "أنه طالما غروسي موجود في هذه المؤسسة فمن المستبعد أن يتحقق هذا التعاون". (العربية)
