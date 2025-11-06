28
عربي-دولي
مع استمرار المعارك غربي السودان.. البرهان: ماضون في دحر التمرد
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
قائد الجيش
السوداني
عبد الفتاح البرهان
، أن القوات المسلحة ماضية في المعركة.
وقال في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، أمام قادة القوات الجوالة، إن "المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها".
كما أضاف أن "الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين
الدولة السودانية
".
إلى ذلك، شدد على أن القوات المسلحة "ستثأر لقتلى
الفاشر
والجنينة والجزيرة"، وفق تعبيره.
أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تحذير
منظمة العفو الدولية
من أن
السودان
يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم. وأضافت المنظمة أن أكثر من 14 مليون طفل
سوداني
بحاجة إلى مساعدات إنسانية لمجرد البقاء على قيد الحياة.
