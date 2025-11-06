مع استمرار المعارك غربي السودان.. البرهان: ماضون في دحر التمرد



وقال في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، أمام قادة القوات الجوالة، إن "المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها". أكد السوداني ، أن القوات المسلحة ماضية في المعركة.وقال في كلمة ألقاها، اليوم الخميس، أمام قادة القوات الجوالة، إن "المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها".

كما أضاف أن "الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين ".



إلى ذلك، شدد على أن القوات المسلحة "ستثأر لقتلى والجنينة والجزيرة"، وفق تعبيره.



أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تحذير من أن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم اليوم. وأضافت المنظمة أن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية لمجرد البقاء على قيد الحياة.