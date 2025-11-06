Advertisement

عربي-دولي

من الفئة القوية.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات

Lebanon 24
06-11-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1438748-638980248394386252.png
Doc-P-1438748-638980248394386252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد توهّج شمسي من الفئة M7.4 انطلق من البقعة النشطة AR4274 أمس الأربعاء، أطلق مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية (NOAA) تحذيراً من عاصفة جيومغناطيسية قوية من المستوى G3، قد تضرب المجال المغناطيسي للأرض خلال الساعات الأربع والعشرين إلى الثماني والأربعين المقبلة.
Advertisement
 
وأوضح المركز الأميركي أنه يُتوقّع أن تصل موجة الجسيمات الشمسية المشحونة إلى الأرض ما بين مساء اليوم الخميس وصباح غد الجمعة، لتتفاعل مع الغلاف المغناطيسي للأرض، مسببةً اضطرابات مؤقتة في الاتصالات اللاسلكية وأنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، إضافةً إلى احتمالات تقلبات طفيفة في شبكات الكهرباء عالية الجهد.
 
وأشارت التقديرات إلى أن الشفق القطبي قد يُشاهد هذه المرة في مناطق أوسع من المعتاد، تمتد إلى خطوط العرض المتوسطة، في مشهد سماوي نادر الحدوث، وإن كانت الإضاءة القمرية القوية قد تحدّ من وضوحه.

من جهتها، أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن العاصفة ناتجة عن انبعاث كتلي إكليلي، وهي سحب هائلة من البلازما والمجالات المغناطيسية تُقذف من الغلاف الخارجي للشمس... وعند اصطدامها بالأرض، تتفاعل مع المجال المغناطيسي الأرضي، فتولّد تيارات كهربائية واضطرابات في الطبقات العليا من الغلاف الجوي.
 
وحذّر خبراء من أن مثل هذه العواصف، رغم أنها لا تشكل خطراً مباشراً على الحياة اليومية، إلا أنها قد تؤثر في الأقمار الاصطناعية والملاحة الجوية والاتصالات بعيدة المدى.

وتعدّ العاصفة المرتقبة من الفئة القوية، وهي الأعلى منذ أشهر، ما دفع هيئات الطيران والكهرباء في عدد من الدول إلى وضع فرقها في حالة تأهب احترازي.
مواضيع ذات صلة
اليوم.. عاصفة شمسية قوية جداً ستضرب الأرض
lebanon 24
06/11/2025 13:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هي الأقوى منذ 3 أشهر... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم
lebanon 24
06/11/2025 13:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حذرت طويلا من البرنامج النووي الإيراني وعطلناه كثيرا خلال السنوات الماضية ثم ضربناه ضربة قوية
lebanon 24
06/11/2025 13:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
lebanon 24
06/11/2025 13:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الجمعية الفلكية

جمعية الفلكية

من جهته

العاصفة

الملاح

العليا

الملا

الفلك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-11-06
05:30 | 2025-11-06
05:15 | 2025-11-06
05:08 | 2025-11-06
05:00 | 2025-11-06
04:39 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24