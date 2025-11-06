Advertisement

عربي-دولي

كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة المُتاخمة للحدود مع مصر منطقة عسكرية

Lebanon 24
06-11-2025 | 04:28
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمرا للجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة المُتاخمة للحدود الإسرائيلية المصرية منطقةً عسكريةً مُقيّدة، وبتعديل قواعد الاشتباك بناءً على ذلك.
وقال كاتس: "كل من يدخل هذه المنطقة المُحظورة سيُهاجم".

وأبلغ كاتس كبار مسؤولي الأمن أنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ديفيد زيني، على اعتبار تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المُسيّرة تهديدا إرهابيا.

كما تم الاتفاق في اجتماع طارئ أمس الأربعاء، على أن تعمل وحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة التوطين في وزارة الدفاع على تعزيز الحلول التكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، وأن يقدم مجلس الأمن القومي المساعدة في قضايا تشمل الترخيص الإلزامي والتعديلات التشريعية التي تتناول استخدام الطائرات المسيرة وشرائها وحيازتها.

وأضاف كاتس: "كما عززنا الردع مع حزب الله في لبنان فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والهجمات على التجمعات السكانية، علينا هنا أيضًا أن نعزز الردع ونوضح للمتورطين في التهريب أن قواعد اللعبة تتغير. سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا".
 
