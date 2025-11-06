كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة المُتاخمة للحدود مع مصر منطقة عسكرية

Advertisement

أصدر كاتس أمرا للجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة المُتاخمة للحدود منطقةً عسكريةً مُقيّدة، وبتعديل قواعد الاشتباك بناءً على ذلك.وقال كاتس: "كل من يدخل هذه المنطقة المُحظورة سيُهاجم".وأبلغ كاتس كبار مسؤولي الأمن أنه اتفق مع رئيس جهاز (الشاباك)، ديفيد زيني، على اعتبار تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المُسيّرة تهديدا إرهابيا.كما تم الاتفاق في اجتماع طارئ أمس الأربعاء، على أن تعمل وحدة نزع السلاح والتسريح وإعادة التوطين في على تعزيز الحلول التكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، وأن يقدم المساعدة في قضايا تشمل الترخيص الإلزامي والتعديلات التشريعية التي تتناول استخدام الطائرات المسيرة وشرائها وحيازتها.وأضاف كاتس: "كما عززنا الردع مع في فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والهجمات على التجمعات السكانية، علينا هنا أيضًا أن نعزز الردع ونوضح للمتورطين في التهريب أن قواعد اللعبة تتغير. سيدفعون ثمنًا باهظًا إن لم يتوقفوا".