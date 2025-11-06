28
كارثة تهدد طهرن.. والسلطات تستنفر!
Lebanon 24
06-11-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت
إيران
عامها المائي السادس على التوالي في ظل موجة جفاف مستمرة، حيث لم تشهد أي منطقة في البلاد هطولا للأمطار منذ بداية العام المائي الحالي.
وبحسب المدير التنفيذي لشركة مياه
طهران
فإن الوضع خطير، مشيرا إلى أن كمية الأمطار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 20 ملم، بينما يبلغ المتوسط طويل الأمد لهطول الأمطار نحو 30 ملم.
وفي ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، أشاد المسؤول بتعاون سكان العاصمة طهران، الذين خفضوا استهلاكهم للمياه خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة تراوحت بين 10 و12 بالمئة.
ولمواجهة استمرار حالة الجفاف، دعا المسؤول
الإيراني
إلى مضاعفة جهود الترشيد، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى خفض الاستهلاك إلى نحو 20 بالمئة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وتجنب أي أزمة مياه محتملة. (روسيا اليوم)
