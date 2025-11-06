كارثة تهدد طهرن.. والسلطات تستنفر!

دخلت عامها المائي السادس على التوالي في ظل موجة جفاف مستمرة، حيث لم تشهد أي منطقة في البلاد هطولا للأمطار منذ بداية العام المائي الحالي.

Advertisement

وبحسب المدير التنفيذي لشركة مياه فإن الوضع خطير، مشيرا إلى أن كمية الأمطار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 20 ملم، بينما يبلغ المتوسط طويل الأمد لهطول الأمطار نحو 30 ملم.



وفي ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، أشاد المسؤول بتعاون سكان العاصمة طهران، الذين خفضوا استهلاكهم للمياه خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة تراوحت بين 10 و12 بالمئة.



ولمواجهة استمرار حالة الجفاف، دعا المسؤول إلى مضاعفة جهود الترشيد، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى خفض الاستهلاك إلى نحو 20 بالمئة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وتجنب أي أزمة مياه محتملة. (روسيا اليوم)