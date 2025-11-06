Advertisement

عربي-دولي

صمت انتخابي في 14 محافظة مصرية إيذانًا بانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025

Lebanon 24
06-11-2025 | 05:08
خيم الصمت الانتخابي، الخميس، على 14 محافظة مصرية مع انتهاء فترة الدعاية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر. وقالت الهيئة إن "الصمت الانتخابي يبدأ في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي"، إيذانًا ببدء العد التنازلي لانطلاق التصويت.
وخلال فترة الصمت، يُحظر على المرشحين والأحزاب القيام بأي نشاط دعائي أو ترويجي لاستمالة الناخبين، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، تمهيدًا لتصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 تشرين الثاني، على أن يُجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 تشرين الثاني.

وتُجرى الانتخابات على مرحلتين تشملان 596 مقعدًا في مجلس النواب. وتشمل المرحلة الأولى محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

أما المرحلة الثانية فتضم: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء.
الجدول الزمني للانتخابات

المرحلة الأولى:

تصويت الخارج: 7 و8 تشرين الثاني

تصويت الداخل: 10 و11 تشرين الثاني

إعلان النتيجة: 18 تشرين الثاني

جولة الإعادة: الخارج 1 و2 كانون الأول، الداخل 3 و4 كانون الأول، إعلان النتيجة 11 كانون الأول

المرحلة الثانية:

تصويت الخارج: 21 و22 تشرين الثاني

تصويت الداخل: 24 و25 تشرين الثاني

إعلان النتيجة: 2 كانون الأول

جولة الإعادة: الخارج 15 و16 كانون الأول، الداخل 17 و18 كانون الأول، إعلان النتيجة النهائية في 25 كانون الأول.

وتُعد هذه الانتخابات خطوة أساسية في استكمال مؤسسات الدولة التشريعية، وسط متابعة إقليمية ودولية لمجرياتها في الداخل والخارج. (العين)
