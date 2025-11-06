صمت انتخابي في 14 محافظة مصرية إيذانًا بانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025

Advertisement

خيم الصمت الانتخابي، الخميس، على 14 محافظة مع انتهاء فترة الدعاية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وفق ما أعلنت للانتخابات في مصر. وقالت الهيئة إن "الصمت الانتخابي يبدأ في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي"، إيذانًا ببدء العد التنازلي لانطلاق التصويت.وخلال فترة الصمت، يُحظر على المرشحين والأحزاب القيام بأي نشاط دعائي أو ترويجي لاستمالة الناخبين، سواء بالنظام الفردي أو القوائم، تمهيدًا لتصويت المصريين في الخارج يومي 7 و8 تشرين الثاني، على أن يُجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 تشرين الثاني.وتُجرى الانتخابات على مرحلتين تشملان 596 مقعدًا في مجلس النواب. وتشمل المرحلة الأولى محافظات: ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، ، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.أما المرحلة الثانية فتضم: ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب .الجدول للانتخاباتالمرحلة الأولى:تصويت الخارج: 7 و8 تشرين الثانيتصويت الداخل: 10 و11 تشرين الثانيإعلان النتيجة: 18 تشرين الثانيجولة الإعادة: الخارج 1 و2 كانون الأول، الداخل 3 و4 كانون الأول، إعلان النتيجة 11 كانون الأولالمرحلة الثانية:تصويت الخارج: 21 و22 تشرين الثانيتصويت الداخل: 24 و25 تشرين الثانيإعلان النتيجة: 2 كانون الأولجولة الإعادة: الخارج 15 و16 كانون الأول، الداخل 17 و18 كانون الأول، إعلان النتيجة النهائية في 25 كانون الأول.وتُعد هذه الانتخابات خطوة أساسية في استكمال التشريعية، وسط متابعة إقليمية ودولية لمجرياتها في الداخل والخارج. (العين)