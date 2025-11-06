السلطات السورية توقف عصابة اختطاف الطبيب حمزة شاهين… ووفاته بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز

Advertisement

ألقت السلطات في محافظة القبض على أفراد عصابة اختطفت الطبيب وطالبت بفدية "100 ألف دولار"، قبل أن يفارق الحياة بعد ثلاثة أيام من اختطافه.وذكرت أن الخاطفين نقلوا جثة الطبيب إلى منطقة المطلة في اللجاة ودفنوها لإخفاء الجريمة، مؤكدة أن الموقوفين اعترفوا بأن الوفاة جاءت "نتيجة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز". وأرشد المتهمون المحققين إلى مكان الدفن حيث جرى استخراج الجثة ونقلها إلى مشفى "الصنمين" الوطني للكشف الطبي الشرعي.وبحسب عائلة الطبيب، كانت المفاوضات جارية مع الخاطفين لدفع الفدية، إلا أنها تعثرت مع إصرار الأهل على التأكد من سلامته والاتصال به، قبل أن يتبيّن أنه توفي تحت التعذيب. وتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لضبط بقية المتورطين وإحالتهم إلى وفق القانون السوري. (العين)