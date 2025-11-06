جريمة مروعة في دولة عربية.. رجل أعمال شهير يُقتل بعد بث مباشر للجاني!



ووفق المعلومات، كان المتهم قد ظهر في بث مباشر عبر " " قبل الحادث بساعات، مهددًا الضحية بالقتل، ما أثار قلق الأهالي والمقربين من أبو رجيلة، قبل أن ينفذ تهديده لاحقًا وسط الشارع، في مشهد صادم حاول المواطنون التدخل لمنعه دون جدوى. خيّم الحزن على أهالي بعد مقتل صاحب محل الكشري الشهير " "، الذي لقي حتفه بطريقة مأساوية على يد مسجل خطر يُدعى " "، إثر خلافات قديمة تعود إلى عام 2009.







على الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة في بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع. وتبيّن من التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين.



وتمكنت من توقيف الجاني، فيما تولّت التحقيق، وجمعت إفادات الشهود وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها. (روسيا اليوم)