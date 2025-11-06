27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جريمة مروعة في دولة عربية.. رجل أعمال شهير يُقتل بعد بث مباشر للجاني!
Lebanon 24
06-11-2025
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
خيّم الحزن على أهالي
القاهرة
بعد مقتل صاحب محل الكشري الشهير "
أبو رجيلة
"، الذي لقي حتفه بطريقة مأساوية على يد مسجل خطر يُدعى "
حلمي
"، إثر خلافات قديمة تعود إلى عام 2009.
Advertisement
ووفق المعلومات، كان المتهم قد ظهر في بث مباشر عبر "
فيسبوك
" قبل الحادث بساعات، مهددًا الضحية بالقتل، ما أثار قلق الأهالي والمقربين من أبو رجيلة، قبل أن ينفذ تهديده لاحقًا وسط الشارع، في مشهد صادم حاول المواطنون التدخل لمنعه دون جدوى.
على الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة في
مديرية أمن القاهرة
بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع. وتبيّن من التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين.
وتمكنت
الأجهزة الأمنية
من توقيف الجاني، فيما تولّت
النيابة العامة
التحقيق، وجمعت إفادات الشهود وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز حارة الناعمة.. خطف طفلة وقتلها!
06/11/2025 15:46:00
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
Lebanon 24
سقطت مروحيته واشتعلت.. مقتل مؤثر أثناء بث مباشر
06/11/2025 15:46:00
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
Lebanon 24
رئيس لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم مروعة في الفاشر
06/11/2025 15:46:00
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
06/11/2025 15:46:00
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
فنون ومشاهير
مديرية أمن القاهرة
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
روسيا اليوم
أبو رجيلة
النيابة
فيسبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور.. إنذار إسرائيلي بوجوب إخلاء مبنيين في الطيبة وطير دبا
Lebanon 24
بالصور.. إنذار إسرائيلي بوجوب إخلاء مبنيين في الطيبة وطير دبا
07:57 | 2025-11-06
06/11/2025 07:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين البابا لاوون الرابع عشر ومحمود عباس
Lebanon 24
لقاء بين البابا لاوون الرابع عشر ومحمود عباس
08:13 | 2025-11-06
06/11/2025 08:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لا نثق بأي دولة
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لا نثق بأي دولة
08:02 | 2025-11-06
06/11/2025 08:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
07:48 | 2025-11-06
06/11/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
Lebanon 24
دفء اللبنانيين مهدّد هذا الشتاء
09:24 | 2025-11-05
05/11/2025 09:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:57 | 2025-11-06
بالصور.. إنذار إسرائيلي بوجوب إخلاء مبنيين في الطيبة وطير دبا
08:34 | 2025-11-06
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:13 | 2025-11-06
لقاء بين البابا لاوون الرابع عشر ومحمود عباس
08:02 | 2025-11-06
وزير الخارجية الإيراني: لا نثق بأي دولة
07:48 | 2025-11-06
أفيخاي أدرعي: انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
07:16 | 2025-11-06
واشنطن تؤسس لحضور عسكري في دمشق.. وهذه تفاصيله
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 15:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24