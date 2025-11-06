واشنطن تؤسس لحضور عسكري في دمشق.. وهذه تفاصيله

Advertisement

توجد قرب أجزاء من جنوب سوريا يُتوقع أن تشكّل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين وسوريا.وفي سياق متصل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي يعتزم لقاء الرئيس السوري أحمد في يوم الإثنين المقبل، مضيفة إن الزيارة "تندرج في إطار جهود من أجل السلام في العالم". وأوضحت ليفيت: "عندما كان الرئيس في ، اتخذ قراراً تاريخياً برفع المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، ونرى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة الجديدة". (سكاي نيوز)