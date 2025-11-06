27
عربي-دولي
واشنطن تؤسس لحضور عسكري في دمشق.. وهذه تفاصيله
Lebanon 24
06-11-2025
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت ستة مصادر مطّلعة لرويترز إن
الولايات المتحدة
تستعد لتأسيس وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، للمساعدة في تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه بين
سوريا
وإسرائيل. وتمثل هذه الخطط مؤشراً على إعادة سوريا ترتيب علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط حليف
إيران
بشار
الأسد
العام الماضي.
توجد
القاعدة
قرب أجزاء من جنوب سوريا يُتوقع أن تشكّل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين
إسرائيل
وسوريا.
وفي سياق متصل، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يعتزم لقاء الرئيس السوري أحمد
الشرع
في
البيت الأبيض
يوم الإثنين المقبل، مضيفة إن الزيارة "تندرج في إطار جهود من أجل السلام في العالم". وأوضحت ليفيت: "عندما كان الرئيس في
الشرق الأوسط
، اتخذ قراراً تاريخياً برفع
العقوبات
المفروضة على سوريا لمنحها فرصة حقيقية للسلام، ونرى إحراز تقدم جيد على هذا الصعيد في ظل القيادة
السورية
الجديدة". (سكاي نيوز)
