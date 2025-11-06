25
عربي-دولي
لقاء بين البابا لاوون الرابع عشر ومحمود عباس
Lebanon 24
06-11-2025
|
08:13
A-
A+
بحث البابا لاوون
الرابع عشر
مع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس
، الخميس، "الحاجة الملحّة" لتقديم مساعدات للسكان المدنيين في غزة، وذلك في أول لقاء بينهما، بحسب
الفاتيكان
.
وقال بيان للفاتيكان أورَدته "فرانس برس": "أثناء محادثات ودية، تم الإقرار بوجود حاجة ملحّة لتقديم مساعدات للسكان المدنيين في غزة ووضع حد للنزاع عبر السعي لحل الدولتين". وأشار البيان إلى أن الاجتماع يأتي بعد عشر سنوات على اعتراف الكرسي الرسولي رسميًا بدولة
فلسطين
في إطار اتفاق وُقّع عام 2015.
ومن المقرر أن يجتمع عباس، الجمعة، مع رئيسة الوزراء
الإيطالية
جورجيا ميلوني
.
