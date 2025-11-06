25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
20
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو: استعادة الرهائن لا تعني الانسحاب من غزة
Lebanon 24
06-11-2025
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
نتنياهو
إن "الجميع افترض أننا سنستعيد الرهائن فقط وفق شروط
حماس
أي ننسحب من غزة ونسمح لهم بإعادة التنظيم".
Advertisement
واشار نتنياهو الى "أن أكدت استعادة الرهائن مرة واحدة وبقاء
إسرائيل
بغزة حتى نفرض إن لزم الأمر نزع السلاح ونمنع عسكرة القطاع".
وأكد "أن
الرئيس ترامب
وفريقه أعدوا إلى جانب الوزير
رون ديرمر
خطة من 20 نقطة عزلت حماس فعليا".
وقال نتنياهو "إن خطة النقاط العشرين تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع سلاح حماس وإقصاءها من مستقبل الحكم في غزة".
وأفاد بأن "نزع سلاح حماس وإقصاؤها كما قال الرئيس
ترامب
سينجزان بالطريقة السهلة عبر
القوة الدولية
أو الصعبة عبرنا".
واشار الى "أن
الولايات المتحدة
كانت واضحة جدا بشأن أن القوى العسكرية الوحيدة التي ستدخل غزة ستكون مقبولة لإسرائيل". (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: لا تقدم في المفاوضات مع حماس إذا لم يتم استعادة جثث جميع الرهائن
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: لا تقدم في المفاوضات مع حماس إذا لم يتم استعادة جثث جميع الرهائن
06/11/2025 17:46:32
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنستعيد الرهائن ونبقى في عمق غزة
Lebanon 24
نتنياهو: سنستعيد الرهائن ونبقى في عمق غزة
06/11/2025 17:46:32
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام
Lebanon 24
ترامب: الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة واستعادة الرهائن وتحقيق السلام
06/11/2025 17:46:32
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل العمل لاستعادة الرهائن المتبقين داخل غزة واستكمال أهداف الحرب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نواصل العمل لاستعادة الرهائن المتبقين داخل غزة واستكمال أهداف الحرب
06/11/2025 17:46:32
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
القوة الدولية
الرئيس ترامب
الإسرائيلي
قوة دولية
رون ديرمر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
Lebanon 24
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:36 | 2025-11-06
06/11/2025 10:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال نيويورك.. هل يصل ممداني إلى البيت الأبيض؟
Lebanon 24
زلزال نيويورك.. هل يصل ممداني إلى البيت الأبيض؟
10:00 | 2025-11-06
06/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
Lebanon 24
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
09:58 | 2025-11-06
06/11/2025 09:58:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتجه إسرائيل نحو التصعيد في لبنان؟ مصادر عسكرية توضح
Lebanon 24
هل تتجه إسرائيل نحو التصعيد في لبنان؟ مصادر عسكرية توضح
09:39 | 2025-11-06
06/11/2025 09:39:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة اليوم.. إنذار إسرائيلي جديد (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثالثة اليوم.. إنذار إسرائيلي جديد (صورة)
09:37 | 2025-11-06
06/11/2025 09:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
Lebanon 24
"رسوم ستزداد".. ترقبوا "هذه الفاتورة"
16:14 | 2025-11-05
05/11/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
Lebanon 24
قرارٌ إيراني صدر بشأن لبنان.. تقريرٌ من تل أبيب يتحدث
15:47 | 2025-11-05
05/11/2025 03:47:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام إسرائيلي جديد
14:11 | 2025-11-05
05/11/2025 02:11:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
Lebanon 24
السقف التصعيدي لتوم براك: ماذا بقي من المبادرة الأميركية؟
11:01 | 2025-11-05
05/11/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:36 | 2025-11-06
بالصورة.. إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر دونين
10:00 | 2025-11-06
زلزال نيويورك.. هل يصل ممداني إلى البيت الأبيض؟
09:58 | 2025-11-06
ماسك على أعتاب التاريخ: نحو أول تريليونير في العالم
09:39 | 2025-11-06
هل تتجه إسرائيل نحو التصعيد في لبنان؟ مصادر عسكرية توضح
09:37 | 2025-11-06
للمرة الثالثة اليوم.. إنذار إسرائيلي جديد (صورة)
09:00 | 2025-11-06
تحركات مصر في سيناء تثير أزمة في اسرائيل.. عسكريون يشرحون الورقة الإسرائيلية لضبط الحدود
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 17:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24