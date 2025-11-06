Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: استعادة الرهائن لا تعني الانسحاب من غزة

Lebanon 24
06-11-2025 | 09:15
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو إن "الجميع افترض أننا سنستعيد الرهائن فقط وفق شروط حماس أي ننسحب من غزة ونسمح لهم بإعادة التنظيم".
واشار نتنياهو الى "أن أكدت استعادة الرهائن مرة واحدة وبقاء إسرائيل بغزة حتى نفرض إن لزم الأمر نزع السلاح ونمنع عسكرة القطاع".
وأكد "أن الرئيس ترامب وفريقه أعدوا إلى جانب الوزير رون ديرمر خطة من 20 نقطة عزلت حماس فعليا".
وقال نتنياهو "إن خطة النقاط العشرين تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع سلاح حماس وإقصاءها من مستقبل الحكم في غزة".
وأفاد بأن "نزع سلاح حماس وإقصاؤها كما قال الرئيس ترامب سينجزان بالطريقة السهلة عبر القوة الدولية أو الصعبة عبرنا".
واشار الى "أن الولايات المتحدة كانت واضحة جدا بشأن أن القوى العسكرية الوحيدة التي ستدخل غزة ستكون مقبولة لإسرائيل". (الجزيرة)
