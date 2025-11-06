نتنياهو: استعادة الرهائن لا تعني الانسحاب من غزة

Advertisement

قال إن "الجميع افترض أننا سنستعيد الرهائن فقط وفق شروط أي ننسحب من غزة ونسمح لهم بإعادة التنظيم".واشار نتنياهو الى "أن أكدت استعادة الرهائن مرة واحدة وبقاء بغزة حتى نفرض إن لزم الأمر نزع السلاح ونمنع عسكرة القطاع".وأكد "أن وفريقه أعدوا إلى جانب الوزير خطة من 20 نقطة عزلت حماس فعليا".وقال نتنياهو "إن خطة النقاط العشرين تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع سلاح حماس وإقصاءها من مستقبل الحكم في غزة".وأفاد بأن "نزع سلاح حماس وإقصاؤها كما قال الرئيس سينجزان بالطريقة السهلة عبر أو الصعبة عبرنا".واشار الى "أن كانت واضحة جدا بشأن أن القوى العسكرية الوحيدة التي ستدخل غزة ستكون مقبولة لإسرائيل". (الجزيرة)