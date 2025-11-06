Advertisement

عربي-دولي

عقود بالملايين.. كيف لمّعت إسرائيل صورتها؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1438906-638980489957650073.png
Doc-P-1438906-638980489957650073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقَّعت عقود دعاية بملايين الدولارات لتحسين صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأميركي، بعد تراجع التأييد لإسرائيل بين الأميركيين وخاصة الشباب بسبب الحرب في غزة.
Advertisement

شملت العقود توظيف شركات دعاية مرتبطة بالحزب الجمهوري، بينها شركة "كلوك تاور إكس" المملوكة لبراد بارسكال الذي لعب دوراً رئيسياً في حملات ترامب الرقمية. وقُدرت قيمة العقد معها بستة ملايين دولار لمدة أربعة أشهر.

نص العقد على إنتاج 100 محتوى أساسي شهرياً و5000 مادة مشتقة، بهدف تحقيق 50 مليون مشاهدة شهرياً. ويركز 80% من المحتوى على استهداف الشباب الأميركي على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.

شملت الحملات استهداف المجتمعات المسيحية الإنجيلية عبر شركة "شو فيث باي ووركس" بميزانية تتجاوز ثلاثة ملايين دولار. كما كشفت العقود عن جهود للتأثير على روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT لتأطير الإجابات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.

خلفية التراجع في الدعم
جاءت هذه الحملات بعدما أظهرت استطلاعات مركز بيو انخفاضاً سريعاً في دعم إسرائيل بين الأميركيين، حيث ارتفعت النظرة السلبية من 42% عام 2022 إلى 53% عام 2025. كما سجل تراجع مماثل في الدعم بين الإنجيليين الشباب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
إسبانيا تلغي عقود أسلحة مع إسرائيل بقيمة 700 مليون يورو
lebanon 24
07/11/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة فضائية لغزة.. شاهدوا كيف غمر الدمارُ أرجاءها!
lebanon 24
07/11/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لاريجاني: نصرالله أدرك خطر إسرائيل منذ عقود وإذا كان لبنان دولة صغيرة جغرافيّاً إلا أنّه دولة قوية في مواجهة إسرائيل نظراً لإرادة شبابه
lebanon 24
07/11/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكوميّ لرويترز: انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمنيّ المصغر في إسرائيل ووزراء الحكومة يستعدون لعقد اجتماع
lebanon 24
07/11/2025 02:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الأميركيين

المسيحية

الجمهوري

نتنياهو

بنيامين

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-06
16:44 | 2025-11-06
16:37 | 2025-11-06
16:32 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
15:43 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24