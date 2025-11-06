عقود بالملايين.. كيف لمّعت إسرائيل صورتها؟

Advertisement

شملت العقود توظيف شركات دعاية مرتبطة بالحزب ، بينها شركة "كلوك تاور إكس" المملوكة لبراد بارسكال الذي لعب دوراً رئيسياً في حملات الرقمية. وقُدرت قيمة العقد معها بستة ملايين دولار لمدة أربعة أشهر.نص العقد على إنتاج 100 محتوى أساسي شهرياً و5000 مادة مشتقة، بهدف تحقيق 50 مليون مشاهدة شهرياً. ويركز 80% من المحتوى على استهداف الشباب الأميركي على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.شملت الحملات استهداف المجتمعات الإنجيلية عبر شركة "شو فيث باي ووركس" بميزانية تتجاوز ثلاثة ملايين دولار. كما كشفت العقود عن جهود للتأثير على روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT لتأطير الإجابات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.خلفية التراجع في الدعمجاءت هذه الحملات بعدما أظهرت استطلاعات مركز بيو انخفاضاً سريعاً في دعم إسرائيل بين الأميركيين، حيث ارتفعت النظرة السلبية من 42% عام 2022 إلى 53% عام 2025. كما سجل تراجع مماثل في الدعم بين الإنجيليين الشباب. (العربية)