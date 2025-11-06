23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عقود بالملايين.. كيف لمّعت إسرائيل صورتها؟
Lebanon 24
06-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
وقَّعت عقود دعاية بملايين الدولارات لتحسين صورة
إسرائيل
لدى الرأي العام الأميركي، بعد تراجع التأييد لإسرائيل بين
الأميركيين
وخاصة الشباب بسبب الحرب في غزة.
Advertisement
شملت العقود توظيف شركات دعاية مرتبطة بالحزب
الجمهوري
، بينها شركة "كلوك تاور إكس" المملوكة لبراد بارسكال الذي لعب دوراً رئيسياً في حملات
ترامب
الرقمية. وقُدرت قيمة العقد معها بستة ملايين دولار لمدة أربعة أشهر.
نص العقد على إنتاج 100 محتوى أساسي شهرياً و5000 مادة مشتقة، بهدف تحقيق 50 مليون مشاهدة شهرياً. ويركز 80% من المحتوى على استهداف الشباب الأميركي على منصات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.
شملت الحملات استهداف المجتمعات
المسيحية
الإنجيلية عبر شركة "شو فيث باي ووركس" بميزانية تتجاوز ثلاثة ملايين دولار. كما كشفت العقود عن جهود للتأثير على روبوتات الدردشة الذكية مثل ChatGPT لتأطير الإجابات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.
خلفية التراجع في الدعم
جاءت هذه الحملات بعدما أظهرت استطلاعات مركز بيو انخفاضاً سريعاً في دعم إسرائيل بين الأميركيين، حيث ارتفعت النظرة السلبية من 42% عام 2022 إلى 53% عام 2025. كما سجل تراجع مماثل في الدعم بين الإنجيليين الشباب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
إسبانيا تلغي عقود أسلحة مع إسرائيل بقيمة 700 مليون يورو
Lebanon 24
إسبانيا تلغي عقود أسلحة مع إسرائيل بقيمة 700 مليون يورو
07/11/2025 02:40:11
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة فضائية لغزة.. شاهدوا كيف غمر الدمارُ أرجاءها!
Lebanon 24
صورة فضائية لغزة.. شاهدوا كيف غمر الدمارُ أرجاءها!
07/11/2025 02:40:11
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: نصرالله أدرك خطر إسرائيل منذ عقود وإذا كان لبنان دولة صغيرة جغرافيّاً إلا أنّه دولة قوية في مواجهة إسرائيل نظراً لإرادة شبابه
Lebanon 24
لاريجاني: نصرالله أدرك خطر إسرائيل منذ عقود وإذا كان لبنان دولة صغيرة جغرافيّاً إلا أنّه دولة قوية في مواجهة إسرائيل نظراً لإرادة شبابه
07/11/2025 02:40:11
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر حكوميّ لرويترز: انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمنيّ المصغر في إسرائيل ووزراء الحكومة يستعدون لعقد اجتماع
Lebanon 24
مصدر حكوميّ لرويترز: انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمنيّ المصغر في إسرائيل ووزراء الحكومة يستعدون لعقد اجتماع
07/11/2025 02:40:11
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
الأميركيين
المسيحية
الجمهوري
نتنياهو
بنيامين
مسيحية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف علّقت كازخستان على انضمامها للإتفاقات الإبراهيمية؟
Lebanon 24
كيف علّقت كازخستان على انضمامها للإتفاقات الإبراهيمية؟
16:48 | 2025-11-06
06/11/2025 04:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة جديدة في الرواتب في سوريا... من ستطال؟
Lebanon 24
زيادة جديدة في الرواتب في سوريا... من ستطال؟
16:44 | 2025-11-06
06/11/2025 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
Lebanon 24
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
16:37 | 2025-11-06
06/11/2025 04:37:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية تلقي القبض على عميد سابق في النظام البائد (صورة)
Lebanon 24
الداخلية السورية تلقي القبض على عميد سابق في النظام البائد (صورة)
16:32 | 2025-11-06
06/11/2025 04:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
Lebanon 24
مخدرات في أحدى اكبر المدارس في لبنان.. هكذا تم كشف "الديلر"
04:15 | 2025-11-06
06/11/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
Lebanon 24
مدارس تُقفل أبوابها غداً
11:08 | 2025-11-06
06/11/2025 11:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-11-06
كيف علّقت كازخستان على انضمامها للإتفاقات الإبراهيمية؟
16:44 | 2025-11-06
زيادة جديدة في الرواتب في سوريا... من ستطال؟
16:37 | 2025-11-06
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
16:32 | 2025-11-06
الداخلية السورية تلقي القبض على عميد سابق في النظام البائد (صورة)
16:20 | 2025-11-06
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
15:43 | 2025-11-06
وثيقة "سريّة للغاية" من الجيش الإسرائيلي تصل لشركة مدنية
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 02:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24