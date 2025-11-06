Advertisement

عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: إمّا أن نقود أو نُساق إلى الدمار

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:59
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، الدول إلى إظهار روح القيادة في مواجهة أزمة المناخ، وتسريع الجهود للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة الزعماء المنعقدة في البرازيل.
وقال في القمة، التي تأتي قبل أيام من بدء المفاوضات الرسمية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) في بيليم الساحلية بمنطقة الأمازون بالبرازيل: "يمكننا اختيار إما ان نقود أو نُساق إلى الدمار".



وأضاف أن عقودا من المماطلة والتجاهل أدت إلى "فشل في البقاء تحت مستوى 1,5 درجة" من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية منتصف القرن التاسع عشر. وأضاف "هذا فشل أخلاقي وإهمال قاتل". (سكاي نيوز) 
