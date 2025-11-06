الأمين العام للأمم المتحدة يحذر: إمّا أن نقود أو نُساق إلى الدمار

Advertisement

وقال في القمة، التي تأتي قبل أيام من بدء المفاوضات الرسمية لقمة للمناخ (كوب30) في بيليم الساحلية بمنطقة بالبرازيل: "يمكننا اختيار إما ان نقود أو نُساق إلى الدمار".وأضاف أن عقودا من المماطلة والتجاهل أدت إلى "فشل في البقاء تحت مستوى 1,5 درجة" من ارتفاع حرارة الأرض مقارنة بما كانت عليه قبل منتصف القرن التاسع عشر. وأضاف "هذا فشل أخلاقي وإهمال قاتل". (سكاي نيوز)