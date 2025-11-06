Advertisement

دولة جديدة ستنضم إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"... من هي؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 13:22
كشف موقع "أكسيوس" أن كازاخستان تستعدّ للدخول إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية".
 
 
وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أعلن أنّه يستعدّ للإعلان عن انضمام دولة جديدة إلى الاتفاقيات.
