Advertisement

عربي-دولي

بعد فوزه في نيويورك.. هل يصل ممداني إلى البيت الأبيض؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1438992-638980618193015063.jpg
Doc-P-1438992-638980618193015063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ فوز زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك أشعل شبكات التواصل ومراكز التحليل السياسي في الولايات المتحدة، ووصفت بعض الصحف الأميركية، وعلى رأسها "واشنطن بوست " النتيجة بأنها "اختراق تاريخي في واحدة من أكثر المدن رمزية وتأثيراً في السياسة الأميركية".
Advertisement
ومنذ لحظة إعلان فوزه، غصّت الساحات الافتراضية بوسوم مثل #Mamdani2028 و#FromNYtoDC، في إشارة رمزية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة نحو البيت الأبيض.

ولم تقتصر الدعوات على أنصاره في نيويورك، بل امتدت إلى منظمات مدنية وحقوقية ترى في تجربته "نموذجاً للتنوع والتمثيل الحقيقي لأميركا الجديدة".

ورأى خبراء انتخابيون أنّ "التحوّل في الخطاب العام حول ممداني يعكس تعطشاً لوجوه جديدة في السياسة الأميركية، بعد سنوات من الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين".

وبحسب "بوليتيكو"، بدأت شخصيات من الحزب الديمقراطي "فعلياً بطرح اسمه في دوائر مغلقة كوجه محتمل للانتخابات المقبلة".

غير أن الطريق من قاعة بلدية نيويورك إلى البيت الأبيض ليس ممهّداً دستورياً، فثمة عقبة قانونية كبرى تُعرف بـ"شرط المولود مواطناً"، فوفق النص الوارد في المادة الثانية من الدستور الأميركي، القسم الأول، الفقرة الخامسة، لا يحقّ تولي الرئاسة إلا لمن هو "مواطن مولود في الولايات المتحدة"، إلى جانب بلوغه 35 عاماً على الأقلّ وإقامته 14 عاماً متصلة داخل البلاد". (العربية)
مواضيع ذات صلة
زلزال نيويورك.. هل يصل ممداني إلى البيت الأبيض؟
lebanon 24
07/11/2025 02:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زهران ممداني يعلن فوزه بمنصب عمدة نيويورك
lebanon 24
07/11/2025 02:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشح المستقل أندرو كومو: أهنئ زهران ممداني على فوزه بمنصب عمدة نيويورك
lebanon 24
07/11/2025 02:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تترقّب: هل يبدأ عهد عمدة "مسلم" تحت تهديد البيت الأبيض؟
lebanon 24
07/11/2025 02:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الحزب الديمقراطي

البيت الأبيض

الديمقراطيين

واشنطن بوست

الديمقراطي

الجمهوري

سنوات من

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-06
16:44 | 2025-11-06
16:37 | 2025-11-06
16:32 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
16:00 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24