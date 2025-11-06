بعد فوزه في نيويورك.. هل يصل ممداني إلى البيت الأبيض؟

ذكرت "العربية"، أنّ فوز زهران ممداني برئاسة بلدية أشعل شبكات التواصل ومراكز التحليل السياسي في ، ووصفت بعض الصحف الأميركية، وعلى رأسها " " النتيجة بأنها "اختراق تاريخي في واحدة من أكثر المدن رمزية وتأثيراً في السياسة الأميركية".

Advertisement

ومنذ لحظة إعلان فوزه، غصّت الساحات الافتراضية بوسوم مثل #Mamdani2028 و#FromNYtoDC، في إشارة رمزية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة نحو .



ولم تقتصر الدعوات على أنصاره في نيويورك، بل امتدت إلى منظمات مدنية وحقوقية ترى في تجربته "نموذجاً للتنوع والتمثيل الحقيقي لأميركا الجديدة".



ورأى خبراء انتخابيون أنّ "التحوّل في الخطاب العام حول ممداني يعكس تعطشاً لوجوه جديدة في السياسة الأميركية، بعد الاستقطاب الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين".



وبحسب "بوليتيكو"، بدأت شخصيات من "فعلياً بطرح اسمه في دوائر مغلقة كوجه محتمل للانتخابات المقبلة".



غير أن الطريق من قاعة بلدية نيويورك إلى البيت الأبيض ليس ممهّداً دستورياً، فثمة عقبة قانونية كبرى تُعرف بـ"شرط المولود مواطناً"، فوفق النص الوارد في المادة الثانية من الأميركي، القسم الأول، الفقرة الخامسة، لا يحقّ تولي الرئاسة إلا لمن هو "مواطن مولود في الولايات المتحدة"، إلى جانب بلوغه 35 عاماً على الأقلّ وإقامته 14 عاماً متصلة داخل البلاد". (العربية)