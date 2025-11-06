Advertisement

عربي-دولي

وثائق مسرّبة: ميتل تربح ميليارات من هذه الإعلانات!

Lebanon 24
06-11-2025 | 14:41
كشفت وثائق داخلية أن شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تجني مليارات الدولارات سنوياً من إعلانات احتيالية تنشط على نطاق واسع عبر منصاتها. ووفقاً للوثائق التي نشرتها وكالة "رويترز"، تتوقع ميتا أن يشكّل هذا النوع من الإعلانات نحو 10% من إجمالي إيراداتها لعام 2024، أي ما يعادل عدة مليارات من الدولارات.
وتُظهر تقديرات داخلية أن مستخدمي منصات الشركة يتعرضون يومياً لما يقارب 15 مليار إعلان احتيالي، تشمل عروض استثمار وهمية، وتسويق سلع مقلدة، وعمليات تصيّد مالي تستهدف المستخدمين بشكل مباشر.

وتشير الوثائق إلى أن ميتا لا تُوقف المعلنين المشتبه بهم بشكل نهائي، بل تفرض عليهم رسوماً إضافية بدعوى أن إعلاناتهم "عالية المخاطر"، مع إدراجهم في تقارير داخلية سرية تحت تصنيفات مثل "أكثر المحتالين نشاطاً"، دون اتخاذ خطوات جذرية لوقفهم.

ولم تصدر ميتا تعليقاً رسمياً حتى الآن، إلا أن الشركة قد تواجه في الفترة المقبلة تشديداً تنظيمياً من جهات في واشنطن وبروكسل تسعى لإقرار قوانين تُحمّل المنصات مسؤولية المحتوى الاحتيالي المنتشر عليها.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي أعلنت فيه ميتا نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام، حيث سجّلت ربحية سهم بلغت 7.25 دولار مقابل توقعات بلغت 6.69 دولار، وإيرادات إجمالية بلغت 51.24 مليار دولار، بينها 50.08 مليار دولار من الإعلانات وحدها.
وتعكس هذه النتائج نموًا سنوياً بنسبة 26%، وهو الأعلى منذ بداية 2024، بدعم من ارتفاع عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر تطبيقات الشركة إلى 3.54 مليارات مستخدم.
 
