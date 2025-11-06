الخارجية السورية تنفي وجود أي قاعدة أميركية في دمشق

Advertisement

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "تشهد المرحلة الراهنة تحولاً في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم".وأضاف المصدر: "يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى ، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك".ولفت المصدر إلى أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.