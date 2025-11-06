Advertisement

عربي-دولي

الخارجية السورية تنفي وجود أي قاعدة أميركية في دمشق

Lebanon 24
06-11-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1439009-638980651693988260.webp
Doc-P-1439009-638980651693988260.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن لا صحة لما نشرته وكالة "رويترز "عن القواعد الأميركية في سوريا.
Advertisement

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "تشهد المرحلة الراهنة تحولاً في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم".
 
وأضاف المصدر: "يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك".

ولفت المصدر إلى أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.
مواضيع ذات صلة
تصاعد الشكوك بعد إطلاق موقوفين والقضاء ينفي وجود حصانات
lebanon 24
07/11/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: بوتين والرئيس السوري سيناقشان وجود قواعد عسكرية روسية في سوريا
lebanon 24
07/11/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ندى حمادة معوّض تنفي أي توتر مع رجي
lebanon 24
07/11/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية طالبان للافروف: لن نسمح للأميركيين بالعودة إلى قاعدة "باغرام"
lebanon 24
07/11/2025 02:41:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مسؤول في وزارة الخارجية

وزارة الخارجية السورية

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

رويترز

سوريا

سورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-06
16:44 | 2025-11-06
16:37 | 2025-11-06
16:32 | 2025-11-06
16:20 | 2025-11-06
16:00 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24