ما يجري مُخيف جدّاً... سكان مدينة إسرائيلية يعيشون في رعب (صور)

ذكرت صحيفة " "، أنّ مدينة طبريا في شمال تشهد ظاهرة غير عادية ومقلقة بشكل خاص، حيث تظهر الثعابين بشكل شبه يومي داخل المنازل، وأفنية المباني، وساحات المدينة، اذ أبلغ سكان في شارع "موران" في الفترة الأخيرة عن هذه الظاهرة، حيث تزحف الثعابين بشكل شبه يومي إلى داخل المنازل، وغرف السلالم، والساحات.ووفقا للسكان، تم العثور على أكثر من 20 ثعبانا في الشهر الماضي وحده، بعضها صغير جدًا ووُلد حديثا، مما يشير، حسب قولهم، إلى وجود عشّ تكاثر نشط تحت المباني.وقالت إحدى المقيمات موضحة: "نحن نعيش في فيلم رعب. استيقظ الطفل ليشرب الماء ووجد ثعبانا في قفص الكلب. أدخل المطبخ فأجد ثعبانا. لقد أصبح هذا روتينا. لا يمرّ يوم دون ثعبان".وأضاف آخر: "وجد طفلي بالأمس ثعبانا صغيرا في غرفة المعيشة، ربما وُلد مؤخرا جدا. لا يمرّ نرى فيه ثعبانا على الدرج أو بجوار المبنى. نحن خائفون من الدخول إلى المنزل".وذكر السكان أن البلدية كانت أرسلت في السابق صائد ثعابين، لكنهم قالوا إن المعالجة لم تحل المشكلة. وصرح أحدهم بالقول: "الثعابين تستمر في الخروج من الأرض، وليس هناك من يفحص المصدر أو يقوم بمكافحة شاملة. هذا تقصير يهدد حياة البشر".في المقابل، أوضحت البلدية للسكان أنه تم طلب صائد ثعابين لفحص المنطقة وأنه سيتم فحص إمكانية معالجة مركزة في بؤر التكاثر.