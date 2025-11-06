Advertisement

ما يجري مُخيف جدّاً... سكان مدينة إسرائيلية يعيشون في رعب (صور)

Lebanon 24
06-11-2025 | 15:27
Doc-P-1439010-638980654236675829.jpg
Doc-P-1439010-638980654236675829.jpg photos 0
ذكرت صحيفة "معاريف"، أنّ مدينة طبريا في شمال إسرائيل تشهد ظاهرة غير عادية ومقلقة بشكل خاص، حيث تظهر الثعابين بشكل شبه يومي داخل المنازل، وأفنية المباني، وساحات المدينة، اذ أبلغ سكان في شارع "موران" في الفترة الأخيرة عن هذه  الظاهرة، حيث تزحف الثعابين بشكل شبه يومي إلى داخل المنازل، وغرف السلالم، والساحات.
ووفقا للسكان، تم العثور على أكثر من 20 ثعبانا في الشهر الماضي وحده، بعضها صغير جدًا ووُلد حديثا، مما يشير، حسب قولهم، إلى وجود عشّ تكاثر نشط تحت المباني.

وقالت إحدى المقيمات موضحة: "نحن نعيش في فيلم رعب. استيقظ الطفل ليشرب الماء ووجد ثعبانا في قفص الكلب. أدخل المطبخ فأجد ثعبانا. لقد أصبح هذا روتينا. لا يمرّ يوم دون ثعبان".

وأضاف آخر: "وجد طفلي بالأمس ثعبانا صغيرا في غرفة المعيشة، ربما وُلد مؤخرا جدا. لا يمرّ يوم لا نرى فيه ثعبانا على الدرج أو بجوار المبنى. نحن خائفون من الدخول إلى المنزل".

وذكر السكان أن البلدية كانت أرسلت في السابق صائد ثعابين، لكنهم قالوا إن المعالجة لم تحل المشكلة. وصرح أحدهم بالقول: "الثعابين تستمر في الخروج من الأرض، وليس هناك من يفحص المصدر أو يقوم بمكافحة شاملة. هذا تقصير يهدد حياة البشر".

في المقابل، أوضحت البلدية للسكان أنه تم طلب صائد ثعابين لفحص المنطقة وأنه سيتم فحص إمكانية معالجة مركزة في بؤر التكاثر.
 
ومع ذلك، يؤكد السكان في المنطقة أن المشكلة مستمرة وتتفاقم، ويقولون: "لقد تواصلنا مع البلدية، وهم لا يعالجون المبنى، بل المنطقة العامة فقط. تم توضيح أن الأمر يأتي على الأرجح من المنطقة المفتوحة في الخارج وهناك حالات أخرى في المباني المجاورة. قالوا إنهم سيُطلعوننا على المستجدات، لكننا وجدنا ثعبانا آخر في هذه الأثناء". (روسيا اليوم)
 
 
 
 

