الداخلية السورية تلقي القبض على عميد سابق في النظام البائد (صورة)

أعلنت أن وحدات الأمن ألقت القبض على ، وهو عميد سابق في الجوي بمحافظة حمص خلال حكم النظام السابق، وذلك بعد اتهامه بـارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.وذكرت الوزارة في بيان أن فرع في نفّذ عملية أمنية دقيقة اعتمدت على الرصد والمتابعة، وانتهت إلى توقيف المقداد. وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى مشاركته إلى جانب في الحملة العسكرية التي شهدتها المحافظة عام 2018، والتي تسببت بهجمات طالت مناطق سكنية وأماكن عامة وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.وأضاف البيان أنه تمت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات قبل عرضه على لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.