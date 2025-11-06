23
عربي-دولي
الداخلية السورية تلقي القبض على عميد سابق في النظام البائد (صورة)
Lebanon 24
06-11-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
أن وحدات الأمن ألقت القبض على
صالح عوض
المقداد
، وهو عميد سابق في
كلية الدفاع
الجوي بمحافظة حمص خلال حكم النظام السابق، وذلك بعد اتهامه بـارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وذكرت الوزارة في بيان أن فرع
مكافحة الإرهاب
في
درعا
نفّذ عملية أمنية دقيقة اعتمدت على الرصد والمتابعة، وانتهت إلى توقيف المقداد. وأوضحت أن التحقيقات الأولية تشير إلى مشاركته إلى جانب
سهيل الحسن
في الحملة العسكرية التي شهدتها المحافظة عام 2018، والتي تسببت بهجمات طالت مناطق سكنية وأماكن عامة وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
وأضاف البيان أنه تمت إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات قبل عرضه على
القضاء
لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
