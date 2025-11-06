Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية

Lebanon 24
06-11-2025 | 16:37
Doc-P-1439025-638980691614251671.webp
Doc-P-1439025-638980691614251671.webp photos 0
رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، تمهيدًا للقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الإثنين.
وجاء القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة الخميس، بتأييد 14 دولة، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24