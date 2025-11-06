Advertisement

إقتصاد

زيادة جديدة في الرواتب في سوريا... من ستطال؟

Lebanon 24
06-11-2025 | 16:44
أعلن وزير المالية السوريّة، عن زيادات جديدة في الرواتب خلال الأسابيع المُقبلة.
وأشار الوزير السوريّ إلى أنّ الزيادة ستطال قطاعات الصحّة والتعليم.
 
 
 
 
