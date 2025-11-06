Advertisement

عربي-دولي

بسبب الطائرات المسيّرة.. تعطل حركة الملاحة الجوية في بلجيكا والسويد

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1439072-638980929370823245.png
Doc-P-1439072-638980929370823245.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت طائرات مسيّرة في تعطيل حركة الملاحة الجوية مساء الخميس في مطارين ببلجيكا والسويد، حيث توقفت الرحلات الجوية في مطار بروكسل لمدة نصف ساعة قبل استئناف العمليات الاعتيادية.
Advertisement

وشهدت بلجيكا خلال الشهرين الماضيين سلسلة من حوادث تحليق الطائرات المسيّرة فوق مواقع حساسة، بما في ذلك تعليق حركة الملاحة الجوية فوق مطار بروكسل-زافينتيم الرئيسي يوم الثلاثاء الماضي. 

كما حلقت مسيرات ثلاث مرات فوق قاعدة كلاين-بورغيل العسكرية التي تضم أسلحة نووية أميركية.

وفي السويد، تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار لاندفيتر بغوتنبرغ بعد مشاهدة طائرة مسيرة، مما أدى إلى تحويل مسار رحلتين قادمتين من ميونيخ وفرانكفورت. (العين)
مواضيع ذات صلة
رويترز: وقف حركة الملاحة في مطار واشنطن بسبب نقص في عدد المراقبين الجويين
lebanon 24
07/11/2025 12:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلجيكا تغلق مجالها الجوي بالكامل بسبب رصد مسيّرات
lebanon 24
07/11/2025 12:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: تعطل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات عقب تسلل مسيرة إلى المنطقة
lebanon 24
07/11/2025 12:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الدنمركية: تحويل 31 رحلة جوية بسبب طائرات مسيرة مجهولة المصدر
lebanon 24
07/11/2025 12:14:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار بروكسل

فرانكفورت

الرئيسي

ميونيخ

السويد

الملاح

بروكسل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:49 | 2025-11-07
04:30 | 2025-11-07
04:19 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
04:03 | 2025-11-07
03:57 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24