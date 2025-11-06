26
عربي-دولي
بسبب الطائرات المسيّرة.. تعطل حركة الملاحة الجوية في بلجيكا والسويد
Lebanon 24
06-11-2025
|
23:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت طائرات مسيّرة في تعطيل حركة الملاحة الجوية مساء الخميس في مطارين ببلجيكا والسويد، حيث توقفت الرحلات الجوية في
مطار بروكسل
لمدة نصف ساعة قبل استئناف العمليات الاعتيادية.
وشهدت
بلجيكا
خلال الشهرين الماضيين سلسلة من حوادث تحليق الطائرات المسيّرة فوق مواقع حساسة، بما في ذلك تعليق حركة الملاحة الجوية فوق مطار بروكسل-زافينتيم
الرئيسي
يوم الثلاثاء الماضي.
كما حلقت
مسيرات
ثلاث مرات فوق قاعدة كلاين-بورغيل العسكرية التي تضم أسلحة نووية أميركية.
وفي
السويد
، تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار لاندفيتر بغوتنبرغ بعد مشاهدة طائرة مسيرة، مما أدى إلى تحويل مسار رحلتين قادمتين من
ميونيخ
وفرانكفورت. (العين)
