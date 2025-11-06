بسبب الطائرات المسيّرة.. تعطل حركة الملاحة الجوية في بلجيكا والسويد

Advertisement

تسببت طائرات مسيّرة في تعطيل حركة الملاحة الجوية مساء الخميس في مطارين ببلجيكا والسويد، حيث توقفت الرحلات الجوية في لمدة نصف ساعة قبل استئناف العمليات الاعتيادية.وشهدت خلال الشهرين الماضيين سلسلة من حوادث تحليق الطائرات المسيّرة فوق مواقع حساسة، بما في ذلك تعليق حركة الملاحة الجوية فوق مطار بروكسل-زافينتيم يوم الثلاثاء الماضي.كما حلقت ثلاث مرات فوق قاعدة كلاين-بورغيل العسكرية التي تضم أسلحة نووية أميركية.وفي ، تم تعليق الرحلات الجوية لعدة ساعات في مطار لاندفيتر بغوتنبرغ بعد مشاهدة طائرة مسيرة، مما أدى إلى تحويل مسار رحلتين قادمتين من وفرانكفورت. (العين)