ترامب: "قوة دولية" ستصل إلى غزة قريباً.. وإيران تتساءل عن رفع العقوبات

أعلن الرئيس الأميركي أن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة ستكون على الأرض "قريباً جداً"، وذلك خلال لقائه قادة دول من آسيا الوسطى في . جاء ذلك بعد يوم من طرح مشروع قرار في لدعم خطة للسلام.وأشاد ترامب بانضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، قائلاً: "كازاخستان هي أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية". وكشف عن مشاركته في اتصال هاتفي بين بنيامين نتنياهو والرئيس الكازاخستاني جومارت توكاييف، مشيراً إلى أن دولاً أخرى بآسيا الوسطى ستنضم للاتفاقيات.وفي سياق منفصل، علق ترامب على الملف بقوله: " تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع الأميركية المفروضة عليها". وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع ترامب بقادة خمس دول من آسيا الوسطى، في خطوة تُعتبر جزءاً من الجهود الأميركية لتعزيز النفوذ في منطقة تقليدية تهيمن عليها . (العين)