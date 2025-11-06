Advertisement

عربي-دولي

ترامب: "قوة دولية" ستصل إلى غزة قريباً.. وإيران تتساءل عن رفع العقوبات

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:17
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة ستكون على الأرض "قريباً جداً"، وذلك خلال لقائه قادة دول من آسيا الوسطى في البيت الأبيض. جاء ذلك بعد يوم من طرح الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم خطة ترامب للسلام.
وأشاد ترامب بانضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، قائلاً: "كازاخستان هي أول دولة في ولايتي الثانية تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية". وكشف عن مشاركته في اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، مشيراً إلى أن دولاً أخرى بآسيا الوسطى ستنضم للاتفاقيات.

وفي سياق منفصل، علق ترامب على الملف الإيراني بقوله: "إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها". وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمع ترامب بقادة خمس دول من آسيا الوسطى، في خطوة تُعتبر جزءاً من الجهود الأميركية لتعزيز النفوذ في منطقة تقليدية تهيمن عليها روسيا. (العين)
رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مجلس الأمن

الإسرائيلي

الإيراني

