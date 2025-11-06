26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في دمشق.. هذا ما كشفته مصادر سورية
Lebanon 24
06-11-2025
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت
وكالة الأنباء
السورية
الرسمية "
سانا
" عن مصدر مسؤول في
وزارة الخارجية والمغتربين
نفيه التام للأنباء التي نشرتها وكالة
رويترز
حول إنشاء
الولايات المتحدة
قاعدة عسكرية
في
سوريا
.
Advertisement
وأكد المصدر في تصريح لـ"سانا" أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.
وأضاف المصدر أن العمل يجري على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى
دمشق
، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك. مؤكداً أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.
يأتي هذا الرد بعدما نقلت رويترز عن ستة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه
واشنطن
بين سوريا وإسرائيل. (العين)
مواضيع ذات صلة
مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: زيارة الوفد التركي لعدة مناطق سورية تأتي في إطار دراسة إمكانية إنشاء قواعد عسكرية أو نقاط انتشار مستقبلية
Lebanon 24
مصدر خاص لسكاي نيوز عربية: زيارة الوفد التركي لعدة مناطق سورية تأتي في إطار دراسة إمكانية إنشاء قواعد عسكرية أو نقاط انتشار مستقبلية
07/11/2025 12:14:28
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
دمشق ستطالب لبنان بتسليم "ضباط نظام الأسد".. هذا ما كشفته مصادر سورية
Lebanon 24
دمشق ستطالب لبنان بتسليم "ضباط نظام الأسد".. هذا ما كشفته مصادر سورية
07/11/2025 12:14:28
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سفيرة روسيا في بلغاريا: الناتو يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في بلغاريا
Lebanon 24
سفيرة روسيا في بلغاريا: الناتو يخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في بلغاريا
07/11/2025 12:14:28
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية تنفي وجود أي قاعدة أميركية في دمشق
Lebanon 24
الخارجية السورية تنفي وجود أي قاعدة أميركية في دمشق
07/11/2025 12:14:28
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية والمغتربين
مسؤول في وزارة الخارجية
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وكالة الأنباء
قاعدة عسكرية
إسرائيل
السورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاملة طائرات صينية جديدة تدخل الخدمة
Lebanon 24
حاملة طائرات صينية جديدة تدخل الخدمة
04:49 | 2025-11-07
07/11/2025 04:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "الفيفا" في ورطة بسبب ترامب… هل يُعاقب قبل كأس العالم 2026؟
Lebanon 24
رئيس "الفيفا" في ورطة بسبب ترامب… هل يُعاقب قبل كأس العالم 2026؟
04:30 | 2025-11-07
07/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أبلغته حماس لويتكوف بشأن تسليم سلاحها
Lebanon 24
هذا ما أبلغته حماس لويتكوف بشأن تسليم سلاحها
04:19 | 2025-11-07
07/11/2025 04:19:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
Lebanon 24
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
04:03 | 2025-11-07
07/11/2025 04:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات من عناصر حماس ما زالوا داخل منطقة "الخط الأصفر".. "نيويورك تايمز" تكشف
Lebanon 24
المئات من عناصر حماس ما زالوا داخل منطقة "الخط الأصفر".. "نيويورك تايمز" تكشف
04:03 | 2025-11-07
07/11/2025 04:03:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
Lebanon 24
دخل في غيبوبة وأصيب بكسر في الجمجمة.. فنان شهير يتعرّض لحادث سير مروع (فيديو)
00:22 | 2025-11-07
07/11/2025 12:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ بقصف بيروت: ما حصل اليوم مُجرّد مقدمة
14:03 | 2025-11-06
06/11/2025 02:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد انذارات الجنوب.. تصريح جديد لـ أفيخاي أدرعي
08:34 | 2025-11-06
06/11/2025 08:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
Lebanon 24
خبير عسكريّ يفضح نوايا نتنياهو: لهذا السبب يُريد إشعال جبهة لبنان
16:20 | 2025-11-06
06/11/2025 04:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
Lebanon 24
تصعيد خطير في الجنوب: إنذارات إسرائيلية وغارات عنيفة وتحذيرات من البلديات
09:14 | 2025-11-06
06/11/2025 09:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:49 | 2025-11-07
حاملة طائرات صينية جديدة تدخل الخدمة
04:30 | 2025-11-07
رئيس "الفيفا" في ورطة بسبب ترامب… هل يُعاقب قبل كأس العالم 2026؟
04:19 | 2025-11-07
هذا ما أبلغته حماس لويتكوف بشأن تسليم سلاحها
04:03 | 2025-11-07
تقطّعت بهم السبل.. رواد فضاء عالقون في مركباتهم ومناشدة لماسك
04:03 | 2025-11-07
المئات من عناصر حماس ما زالوا داخل منطقة "الخط الأصفر".. "نيويورك تايمز" تكشف
03:57 | 2025-11-07
رسائل "القومي العربي" في بيروت: دعم لغزّة ورفض لـ"الاستباحة"
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
07/11/2025 12:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24