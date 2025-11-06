بعد أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في دمشق.. هذا ما كشفته مصادر سورية

Advertisement

وأكد المصدر في تصريح لـ"سانا" أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم.وأضاف المصدر أن العمل يجري على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى ، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك. مؤكداً أن سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.يأتي هذا الرد بعدما نقلت رويترز عن ستة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه بين سوريا وإسرائيل. (العين)